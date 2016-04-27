استنفار أمنى بمحيط أكاديمية الشرطة قبل افتتاح مقر وزارة الداخلية الجديد

شهد محيط أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حالة من الاستنفار الأمنى، حيث نشرت الأجهزة الأمنية قواتها، وتم الدفع بعدد من سيارات التشويش والكلاب البوليسية، لتمشيط المنطقة، قبل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، واللواء مجدى عبد الغفّار وزير الداخلية، وعددا من القيادات الأمنية، اليوم الأربعاء، المقر الجديد لوزارة الداخلية بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

يشهد حفل الافتتاح عددا من الشخصيات العامة، وكبار الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف.

جاء تصميم المبنى الجديد لوزارة الداخلية على هيئة "شعار الشرطة"، ويضم المبنى مكتبا للوزير، والإدارة العامة للمكتب الفنى للوزير، بالإضافة إلى إدارة المتابعة التابعة لمكتب الوزير، والإدارة العامة للإعلام والعلاقات، وقطاع شئون الضباط وحقوق الإنسان.

ويتمتع المبنى الجديد بالتصميمات الحديثة ووجود الأجهزة المتطورة، ووسائل تواصل جيدة مع كافة القطاعات، ووجود قاعات كبيرة للاجتماعات، وأماكن لاستقبال المواطنين القادمين إلى الوزارة لتقديم الشكاوى أو الاستفسار عن بعض الأمور، كما يوجد قاعة مخصصة للإعلاميين والصحفيين المنوطين بتغطية أخبار الوزارة.

ويشهد المبنى الجديد إجراءات أمنية مكثفة على مستوى عالمى، سواء من حيث الانتشار الأمنى للضباط والأفراد المدربون على أحدث الأساليب، أو انتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة، والبوابات الإلكترونية حول المبنى.

- الرئيس السيسى يفتتح اليوم المقر الجديد لوزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة