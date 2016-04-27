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سيف بن زايد يطلع على شهادة عالمية لضابط مواطن

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سيف بن زايد يطلع على شهادة عالمية لضابط مواطن سيف بن زايد يطلع على شهادة عالمية لضابط مواطن

اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على شهادة رفيعة في المجال الشرطي والأمني، حصل عليها الملازم أول حامد سالم لخريباني النعيمي، من أكاديمية شرطة نيويورك الأميركية، ويعد أول ضابط عربي إماراتي يتخرج في هذه الأكاديمية العريقة من بين 1100 رجل شرطة أميركي.

وهنأ سموّه، الملازم أول حامد النعيمي على تحقيقه هذا المستوى المتميز، وحثه على مضاعفة الجهود، واكتساب المعرفة والمهارات في شتى الميادين الوظيفية والتطويرية، مشيداً سموه بالعلاقات المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية. وأعرب سموه عن تقديره للإنجازات الأكاديمية، التي تحققها الكوادر الوطنية، التي تعد نموذجاً رائداً تعتز به المؤسسة الشرطية، التي تضم أعداداً متزايدة من الحاصلين على شهادات رفيعة، وفي تخصصات دقيقة ومستحدثة، تخدم العمل الشرطي. حضر اللقاء اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

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