أخبار عاجلة

إنريكي يفتح النار على التحكيم الإسباني -
صلاح ضيفًا على بولونيا.. والتاريخ ينصف نابولي أمام لاتسيو -
«كوتينيو» يحطم رقمًا قياسيًا.. البرازيليون الأكثر تسجيلًا في «البريمير ليج» -
مورينيو يبحث عن ظهير أيسر «كامل» هذا الصيف -
التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
الأزهر: تفجير كنيسة طنطا «عمل جبان» يستهدف الفوضى -
مجلس الوزراء: انفجار كنيسة مارجرجس يدل على «يأس» الإرهابيين -
«التحرير» تكشف كواليس نجاة الأنبا بولا من تفجير «مارجرجس» بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

كيف تكتشفين أن طفلك مصاب بالتوحد؟

Google+ Print
كيف تكتشفين أن طفلك مصاب بالتوحد؟ كيف تكتشفين أن طفلك مصاب بالتوحد؟

الثلاثاء 26-04-2016 18:07

فلسطين_ سيدتي نت

من الأمراض التي لم يتوصل الطب لعلاجها هو مرض التوحد، وقد قسم الأطباء أعراض الإصابة به لعدة أقسام ومن هذه الأعراض التي يتحدث عنها الدكتور إيهاب الإمام أخصائي طب الأطفال ما يعرف بالأعراض المتعلقة بالمهارات الاجتماعية والمهارات اللغوية، والتي يكتشفها من حوله وتشير إلى إصابة الصغير بالتوحد ومنها ما يلي:
• الطفل المتوحد يفقد التواصل البصري مع من حوله، بمعنى أنه قد يشيح ببصره حين يكلمه شخص في مواجهته ولا يتابع ببصره الأحداث مثلاً مثل حركة طائر أو كرة.
• يحب البقاء وحيداً أو اللعب لوحده.
• لا يستجيب حين نناديه باسمه الشخصي.
• لا يقدر مشاعر من حوله بمعنى أنه قد يضحك حين يرى من حوله يبكون والعكس، فهو لا يتفاعل مع مشاعرهم وانفعالاتهم.
• يشكل عالمه الخاص لنفسه لينفصل عن العالم الخارجي وهذا ما تلاحظه الأم دون غيرها.
بالنسبة للمهارات اللغوية تلاحظ الأم على طفلها أنه:
• يتكلم في سن متأخرة عن أقرانه.
• ينسى أو يفقد على وجه الدقة كلمات كان ينطقها في الماضي القريب.
• حين يريد التعبير عن شعور ما فهو يغير من نبرة صوته أو يستخدم إيقاعاً غريباً.
• يكرر عبارات ومصطلحات؛ ولكنه لا يعرف معناها أو المقصد منها.
• لا يستطيع المشاركة في أي محادثة قد بدأت.
• ولا يمكنه البدء بمحادثة مع أي شخص أو مجموعة.
• أحياناً يتكلم بصوت غنائي أو بصوت الروبوت كما يصفه الأطباء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي