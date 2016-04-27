اكتئاب الحمل وما بعد الولادة بسبب السوشيال ميديا

أكدت دراسات حديثة عن أن زيادة عدد ساعات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لدى السيدات الحوامل تزيد من فرص إصابتهن بالاكتئاب أو ما يعرف باكتئاب الحمل.

" سيدتي نت" التقت بأخصائية التواصل وعلم التخاطب سيرين دياب والتي أشارت إلى أهم الأسباب والنسب العالمية بخصوص تأثير مواقع السوشيال ميديا على الحامل فأشارت إلى:

• الاكتئاب يصيب الحوامل بنسبة 30% اللواتي يستخدمن مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من أربع ساعات في اليوم.

• أكثر المواقع التي تزيد من فرص حدوث الاكتئاب هي مواقع الفيس بوك وتويتر وجوجل بلس وأنستجرام.

• هذه الدراسات صادرة عن باحثين أميركيين في جامعة بيتسبيرج وأجريت في العام 2015

• قورنت هذه الدراسات مع سابقتها التي أجريت في العام 2005

• ارتفاع نسبة اضطراب النوم لدى الحوامل هو السبب الأول لحدوث اكتئاب الحمل لديهن.

• زخم الأخبار والمعلومات العلمية المغلوطة تصيب الحوامل بأعراض القلق والتوتر النفسي.

• شرائط ومقاطع الفيديو على "يوتيوب" الخاصة بالحمل ومضاعفات الولادة تسبب الزيادة في نسبة اكتئاب الحمل .

• اكتئاب الحمل مرتبط أكثر بالنساء ذوات الدخل المرتفع.

• مواقع التواصل الاجتماعي مرتبطة بزيادة نسبة السكر لدى الحامل بسبب المقاطع المثيرة التي تشاهدها.

• العلاقات الاجتماعية الافتراضية تدخل الحامل في دوامة الخير والشر كما يطلق عليها مما يسبب في فقدانها 500 سعر حراري يومياً وبالتالي يؤثر على وزن الجنين عند الولادة وشعورها الدائم بالتعب والخمول والإرهاق.