انتخابات الإعادة بدائرة توفيق عكاشة اليوم فى الدقهلية

تبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء، جولة الإعادة فى الانتخابات التكميلية بدائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، ويخوض انتخابات الإعادة المرشحان جمال عبد الظاهر رقم 1 فى بطاقة الاقتراع، رمز القلم حزب مستقبل وطن، ومحمد نجاح الشورى رقم 4 رمز الأتوبيس.

وتحوى الدائرة على ٦٥ مركز انتخابى، بها 174 لجنة فرعية، يشرف عليها 174 قاضى، بالإضافة إلى 15 قاضى للحفظ واللجان العامة، بإجمالى ٤١٢ ألف و٥٠٧ ناخب.

وقال المستشار عبد الحميد همام رئيس محكمة المنصورة الابتدائية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، إنه سيتم الفرز داخل كل لجنة فرعية، وسيتم إعلان النتيجة وجمعها ومراجعتها فى مدينة طلخا، باعتبارها المركز الرئيسى للدائرة.

ويذكر أن محافظة الدقهلية شهدت غضبة شعبية وثار الآلاف من أبناء دائرة توفيق عكاشة، بمركزى طلخا ونبروه، ضد لقائه بسفير إسرائيل بالقاهرة، الأمر الذى وصفوه بالخيانة والعمالة، ونظموا ضده عدة وقفات احتجاجية، ووصل الأمر لتنظيم حملة أسموها تمرد لسحب الثقة منه، وإسقاط عضويته فى البرلمان، وأعلن مجلس النواب على إثر ذلك إسقاط عضويته ليصبح المقعد شاغراً، وتضم الدائرة 3 مقاعد يشغلها بسام فليلفل نائب مستقل، وفؤاد بدراوى نائب مستقل، وفى انتظار إعلان النائب الفائر بالمقعد الثالث بعد انتخابات جولة الإعادة المقرر لها اليوم وغداً.

مؤتمرات انتخابية ساخنة قبل جولة الإعادة بين مرشحى دائرة "عكاشة"