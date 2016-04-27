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بعد انسحابه من"دعم مصر"..أسامة شرشر : اتجاه لتكوين ائتلاف يضم المستقلين

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بعد انسحابه من"دعم مصر"..أسامة شرشر : اتجاه لتكوين ائتلاف يضم المستقلين بعد انسحابه من"دعم مصر"..أسامة شرشر : اتجاه لتكوين ائتلاف يضم المستقلين
قال النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب المنسحب من ائتلاف دعم ، إن هناك اتجاه لتكوين ائتلاف للمستقلين، مؤكداً أنه بدأ فى التشاور مع عدد من زملائه النواب فى هذا الشأن ووجد ردود فعل إيجابية.

وأضاف "شرشر" لـ "اليوم السابع"، أنه سيتم عقد عدة اجتماعات لتشكيل هيئة المكتب التى ستتولى التواصل مع النواب، مؤكداً أنه لن يكون فى أى منصب قيادى بالائتلاف، قائلا:" هدفنا هو الدفاع عن الدولة المصرية".

وأشار إلى أن الداعمين للفكرة جميعهم شخصيات برلمانية وطنية بارزة، تدعم الرئيس فى معركته ضد الإرهاب وتشجع التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن سيضم عناصر منتخبة انتخاب حر وليسوا قوائم.

وكشف "شرشر" أن الائتلاف سيحمل اسم ائتلاف الشعب المصرى، نافياً وجود اتصالات مع حزب الوفد للانضمام إلى الائتلاف الذى يسعى لتكوينه.


>السيد البدوى: ائتلاف الوفد تحت القبة سيكون له الأغلبية والإعلان عنه قريبا

اجتماع لـ"دعم مصر " الأسبوع المقبل لاحتواء غضب أحزابه.. "الحرية "و "مستقبل وطن " و"مصر الحديثة " ينقلون استيائهم بعد فشل الحصول على رئاسة لجان البرلمان .. ومصادر : صفقة التربيطات وراء الإخفاق

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