52%من القراء يتوقعون نجاح حملة وزارة الكهرباء لترشيد الاستهلاك برمضان

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح وزارة الكهرباء فى حملتها لترشيد استهلاك التيار خلال رمضان، توقع غالبية القراء نجاح وزارة الكهرباء فى حملتها لترشيد استهلاك التيار خلال رمضان.

وتوقع 52% من القراء نجاح وزارة الكهرباء فى حملتها لترشيد استهلاك التيار خلال رمضان، بينما استبعد 46% من القراء نجاح وزارة الكهرباء فى حملتها لترشيد استهلاك التيار خلال رمضان، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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