اليوم.. انطلاق أعمال المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب

تستضيف جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب، الدورة السادسة والخمسون، برئاسة الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، ورئيس المكتب التنفيذى، بحضور وزراء النقل العرب وممثلى الاتحادات والمنظمات العربية.

وأكد الدكتور جلال سعيد وزير النقل، فى تصريحات صحفية، أن الاجتماعات سيتم خلالها مناقشة تنمية قطاعات النقل البرى، والبحرى والنقل الجوى، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الاجتماعات هو تنمية التعاون العربى، فى مجالات قطاع النقل المختلفة.

وأضاف سعيد، أنه سيتم بحث سبل تطوير شبكة النقل البرية والبحرية ،بين الدول العربية، وتحسينها، وتنظيمها، ورفع كفاءتها الفنية وتوسيع قاعدة نشاطاتها، بما يعزز الاتصالات وتيسير انتقال عناصر الإنتاج والسلع وخفض تكاليف النقل.

- غدا.. انطلاق أعمال المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب