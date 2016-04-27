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محافظ الدقهلية يجرى حركة تنقلات بين رؤساء المدن

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محافظ الدقهلية يجرى حركة تنقلات بين رؤساء المدن محافظ الدقهلية يجرى حركة تنقلات بين رؤساء المدن
أصدر حسام الدين إمام محافظ الدقهلية قرار رقم 422 لسنة 2016، بإجراء حركة تنقلات بين رؤساء المدن بالمحافظة.

وشمل القرار تكليف هشام عبد الوهاب هاشم حسن رئيس حى غرب الحالى برئاسة مركز ومدينة طلخا، وسعد سعد محمد الفرماوى رئيس مركز ومدينة طلخا الحالى برئاسة مركز ومدينة ميت غمر.

وضم القرار أحمد يوسف يوسف الحنفى رئيس مركز ومدينة الجمالية ليشغل منصب رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، على أن يتولى محمد مدين السيد يونس رئيس مركز ومدينة السنبلاوين الحالى رئاسة حى غرب المنصورة، وتكليف حسام عبد اللطيف محمود نائب رئيس مركز ومدينة أجا الحالى برئاسة مركز ومدينة الجمالية.

كما يتضمن القرار تكليف عبد الرحمن عبد الحميد الشهاوى من العاملين بدرجة مدير عام بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالعمل سكرتير عام مساعد، ويتولى الإشراف على مراكز ومدن جنوب شرق الدقهلية، والتى تشمل مركز ومدينة ميت غمر، ومركز ومدينة أجا، ومركز ومدينة السنبلاوين ومركز ومدينة تمى الأمديد، وعرض تقرير للماحفظ بما يتم إنجازه اسبوعيا.

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