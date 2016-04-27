مقتل 7 من قوات الجيش اليمنى والمقاومة فى تعز واصابة 17 بينهم مدنيون

>أعلن المجلس العسكرى اليمنى بمحافظة تعز جنوبى البلاد مقتل 7 من قوات الجيش والمقاومة، وإصابة 6 آخرين بسبب استمرار مليشيات الحوثيين وصالح فى قصف مواقع القوات فى جبهات القتال فى مدينة تعز ومحاولتهم التسلل إلى مواقع القوات الحكومية.

كما أصيب 11مدنيا فى قصف هذه المليشيات للمناطق السكنية بتعز بينهم 4 أطفال وسيدة حسب المركز، تم نقلهم للمستشفى للعلاج، وواصلت الميليشيات حصارها للمدينة ومنعت دخول المواد الغذائية والوقود .

وأوضح المركز الإعلامى للمجس فى تقريره اليومى أن المليشيات استمرت فى خرقها لوقف إطلاق النار وقصفت مواقع اللواء 35 مدرع بالمطار القديم ومحيط السجن المركزى بصورة عنيفة ومناطق فى ثعبات ، فيما اشتدت المواجهات فى شرقى وغربى المدينة إثر هجمات قامت بها عناصر المليشيات فى محاولة للتسلل الى مواقع القوات التى تمكنت من صد الهجمات.

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