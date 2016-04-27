دفاع سناء سيف: تسلمنا الاستدعاء ونمثل اليوم للتحقيق فى"التحريض على التظاهر"

قال طاهر أبو النصر دفاع الناشطة السياسية سناء سيف شقيقة علاء عبد الفتاح، إنهم تسلموا استدعاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لحضور موكلته لجلسة التحقيق اليوم الأربعاء، وذلك فى المحضر رقم 4241 لسنة 2016 جنح المقطم.

وأضاف دفاع الناشطة سناء سيف أن موكلته سوف تمثل أمام النيابة للاستماع إلى أقوالها فى الاتهامات الموجهة لها بالتحريض على التظاهر وتوزيع منشورات على المواطنين فى منطقة المقطم.

وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة بإشراف المستشار أحمد الأبرق القائم بأعمال المحامى العام الأول، قد أرسلت استدعاءً رسميا للتحقيق معها، وحددت جلسة الأربعاء 27 أبريل، وذلك فى المحضر رقم 4241 لسنة 2016 جنح المقطم.

يذكر أن تحريات الأمن الوطنى اتهمت سناء سيف بالاشتراك مع ياسر القط بتوزيع منشورات تحرض على التظاهر يوم 25 أبريل فى منطقة المقطم.

نيابة جنوب تستمع لاقوال سناء سيف لاتهامها بالتحريض على التظاهر غداً