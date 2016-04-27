أخبار عاجلة

إنريكي يفتح النار على التحكيم الإسباني -
صلاح ضيفًا على بولونيا.. والتاريخ ينصف نابولي أمام لاتسيو -
«كوتينيو» يحطم رقمًا قياسيًا.. البرازيليون الأكثر تسجيلًا في «البريمير ليج» -
مورينيو يبحث عن ظهير أيسر «كامل» هذا الصيف -
التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
الأزهر: تفجير كنيسة طنطا «عمل جبان» يستهدف الفوضى -
مجلس الوزراء: انفجار كنيسة مارجرجس يدل على «يأس» الإرهابيين -
«التحرير» تكشف كواليس نجاة الأنبا بولا من تفجير «مارجرجس» بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

دفاع سناء سيف: تسلمنا الاستدعاء ونمثل اليوم للتحقيق فى"التحريض على التظاهر"

Google+ Print
دفاع سناء سيف: تسلمنا الاستدعاء ونمثل اليوم للتحقيق فى"التحريض على التظاهر" دفاع سناء سيف: تسلمنا الاستدعاء ونمثل اليوم للتحقيق فى"التحريض على التظاهر"
قال طاهر أبو النصر دفاع الناشطة السياسية سناء سيف شقيقة علاء عبد الفتاح، إنهم تسلموا استدعاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لحضور موكلته لجلسة التحقيق اليوم الأربعاء، وذلك فى المحضر رقم 4241 لسنة 2016 جنح المقطم.

وأضاف دفاع الناشطة سناء سيف أن موكلته سوف تمثل أمام النيابة للاستماع إلى أقوالها فى الاتهامات الموجهة لها بالتحريض على التظاهر وتوزيع منشورات على المواطنين فى منطقة المقطم.

وكانت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار أحمد الأبرق القائم بأعمال المحامى العام الأول، قد أرسلت استدعاءً رسميا للتحقيق معها، وحددت جلسة الأربعاء 27 أبريل، وذلك فى المحضر رقم 4241 لسنة 2016 جنح المقطم.

يذكر أن تحريات الأمن الوطنى اتهمت سناء سيف بالاشتراك مع ياسر القط بتوزيع منشورات تحرض على التظاهر يوم 25 أبريل فى منطقة المقطم.


>نيابة جنوب تستمع لاقوال سناء سيف لاتهامها بالتحريض على التظاهر غداً

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟