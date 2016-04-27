بالصور.. رفع مخلفات القمامة من شوارع حى شرق الإسكندرية

تنفيذا لتعليمات السيد اللواء مهندس خالد فوزى، رئيس حى شرق الإسكندرية، قامت إدارة النظافة بعمال الفترة المسائية برفع القمامة من عدد من مناطق الحى.

ونشرت صفحة محافظة الإسكندرية على "فيس بوك" صورا للحملة التى قام بها العمال، من خلف محطة سيدى جابر، وشارع فوزى معاذ بسموحة، شارع أبو سليمان، شارع الترعة المردومة، طريق المحمودية، شارع المعسكر الرومانى، شارع أحمد شوقى وشارع سوريا.

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