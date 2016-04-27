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البنتاجون يطلق لأول مرة صاروخاً تحذيرياً قبل غارة على "داعش" بالعراق

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البنتاجون يطلق لأول مرة صاروخاً تحذيرياً قبل غارة على "داعش" بالعراق البنتاجون يطلق لأول مرة صاروخاً تحذيرياً قبل غارة على "داعش" بالعراق

>أعلن مسئول فى البنتاجون مساء أمس الثلاثاء انه قبل قصف مخبئ أموال لتنظيم داعش فى 5 إبريل فى الموصل بالعراق، فجر العسكريون الأمريكيون صاروخ "هيلفاير" فوق المبنى المستهدف لتحذير المدنيين فيه ومحاولة تجنيبهم الغارة.

وهى أول مرة تستخدم وزارة الدفاع الأمريكية فى حملتها الجوية ضد تنظيم الدولة داعش فى العراق وسوريا هذه الوسيلة التحذيرية المعروفة بـ"عملية الدق على السطح"، بحسب ما أوضح الجنرال الأمريكى بيتر جيرستن المتمركز فى بغداد.

وأوضح أن تفجير الصاروخ فوق سطح المبنى مباشرة يسمح بتنبيه المقيمين فيه، وهو ما قرر البنتاجون القيام به بعدما إكتشف أن المبنى يضم إمرأة واطفالاً واشخصاً آخرين "غير مقاتلين".

وقال الجنرال "فجرنا صاروخ هيلفاير فى الجو بحيث لا يدمر المبنى، لنتثبت من انها خرجت مع الأطفال".

وتابع "بالرغم من اننا قمنا بما كنا نريده تماما للحد بأقصى ما يمكن من الضحايا المدنيين، فبعدما فجرنا القنبلة "لتدمير المبنى" هرعت تلك المراة مجدداً إلى الداخل" وقتلت فى القصف، وعلق بالقول "كان من الصعب للغاية علينا ان نشاهد ذلك".

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