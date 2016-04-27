أخبار عاجلة

إنريكي يفتح النار على التحكيم الإسباني -
صلاح ضيفًا على بولونيا.. والتاريخ ينصف نابولي أمام لاتسيو -
«كوتينيو» يحطم رقمًا قياسيًا.. البرازيليون الأكثر تسجيلًا في «البريمير ليج» -
مورينيو يبحث عن ظهير أيسر «كامل» هذا الصيف -
التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
الأزهر: تفجير كنيسة طنطا «عمل جبان» يستهدف الفوضى -
مجلس الوزراء: انفجار كنيسة مارجرجس يدل على «يأس» الإرهابيين -
«التحرير» تكشف كواليس نجاة الأنبا بولا من تفجير «مارجرجس» بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أفضل 3 علاجات طبيعية للصداع وبرد الصيف.. أهمها قشر البرتقال

Google+ Print
أفضل 3 علاجات طبيعية للصداع وبرد الصيف.. أهمها قشر البرتقال أفضل 3 علاجات طبيعية للصداع وبرد الصيف.. أهمها قشر البرتقال
فى فصل الصيف يتعرض العديد من الأشخاص للصداع والإصابة ببرد الصيف، ويرجع ذلك لقلة شرب الماء ودرجة حرارة الجو وغيرها من العوامل.

وفى هذا السياق يقدم الموقع الهندى "بولد سكاى" أفضل العلاجات الطبيعية التى تساعد على التخلص من الصداع والبرد ومنع العدوى، وتشمل هذه العلاجات الآتى:

1- القرع المر: فهو من الخضراوات اللاذعة، وعند طهيه تأكد من إضافة كمية كافية من الفلفل الحار والكركم، فهذا يساعد فى التغلب على ألم الصداع، ومن الممكن تناول هذه الخضراوات مرتين فى اليوم للحصول على أفضل نتيجة بشكل سريع.

2- قشر البرتقال: وفقٍا للتقرير فإن سحق قشر البرتقال وإضافته على كوب من اللبن يعطى له نكهة حمضية، ما يساعد على التخلص من البرد والصداع.

3- السبانخ: وفقًا للتقرير فإنها من الخضراوات الغنية بفيتامين ك، كما أنها من الخضراوات الورقية الصحية التى تساهم فى التخلص من برد الصيف والصداع، ومن الممكن شرب كوب من عصير السبانخ كل صباح حتى تشعر أنك أفضل.


>بدون أدوية.. إجراءات منزلية بسيطة لعلاج الصداع النصفى

أهمها ماء الورد.. علاجات منزلية تساعدك فى التغلب على برد الصيف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365