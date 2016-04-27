أفضل 3 علاجات طبيعية للصداع وبرد الصيف.. أهمها قشر البرتقال

فى فصل الصيف يتعرض العديد من الأشخاص للصداع والإصابة ببرد الصيف، ويرجع ذلك لقلة شرب الماء ودرجة حرارة الجو وغيرها من العوامل.

وفى هذا السياق يقدم الموقع الهندى "بولد سكاى" أفضل العلاجات الطبيعية التى تساعد على التخلص من الصداع والبرد ومنع العدوى، وتشمل هذه العلاجات الآتى:

1- القرع المر: فهو من الخضراوات اللاذعة، وعند طهيه تأكد من إضافة كمية كافية من الفلفل الحار والكركم، فهذا يساعد فى التغلب على ألم الصداع، ومن الممكن تناول هذه الخضراوات مرتين فى اليوم للحصول على أفضل نتيجة بشكل سريع.

2- قشر البرتقال: وفقٍا للتقرير فإن سحق قشر البرتقال وإضافته على كوب من اللبن يعطى له نكهة حمضية، ما يساعد على التخلص من البرد والصداع.

3- السبانخ: وفقًا للتقرير فإنها من الخضراوات الغنية بفيتامين ك، كما أنها من الخضراوات الورقية الصحية التى تساهم فى التخلص من برد الصيف والصداع، ومن الممكن شرب كوب من عصير السبانخ كل صباح حتى تشعر أنك أفضل.

بدون أدوية.. إجراءات منزلية بسيطة لعلاج الصداع النصفى

أهمها ماء الورد.. علاجات منزلية تساعدك فى التغلب على برد الصيف