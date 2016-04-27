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"الإدارة المحلية بالبرلمان" تفاضل بين أربعة مقترحات لقانون المحليات

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"الإدارة المحلية بالبرلمان" تفاضل بين أربعة مقترحات لقانون المحليات "الإدارة المحلية بالبرلمان" تفاضل بين أربعة مقترحات لقانون المحليات
قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تلقت مشروع قانون للإدارة المحلية، وتتلقى خلال أيام مشروع أخر من حزب الوفد ومشروع أخر من النائب عبد الحميد كمال ومشروع من قبل ، والتى ستقدمه خلال أسابيع.

وأضاف السجينى لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستدرس فى حدود أربع اقتراحات قوانين للتوافق بين هذه النصوص، لافتاً إلى أن اللجنة لا تهدف للاستحواذ على فكر معين، وإنما تهدف للتوافق بين كل الأفكار المقدمة ونقلها من كونها حبر على ورق إلى واقع لتلبية الاستحقاق الانتخابى الذى ينتظره المواطن المصرى، مشيراً إلى أن اللجنة ستتواصل مع كافة الجهات المعنية للخروج بقانون يرضى الجميع.


>- "الوفد": مشروع قانون الحزب للإدارة المحلية ينص على انتخابات القائمة المغلقة
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مصر 365

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