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رئيس لجنة القوى العاملة: نأمل أن يرضى قانون النقابات العمالية كل الأطراف

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رئيس لجنة القوى العاملة: نأمل أن يرضى قانون النقابات العمالية كل الأطراف رئيس لجنة القوى العاملة: نأمل أن يرضى قانون النقابات العمالية كل الأطراف
قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه سيعقد لقاءات مستمرة مع ممثلى النقابات المستقلة للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن القانون الجديد الخاص بالنقابات العمالية، قائلا:" هذا القانون سيجمع الكل ونتمنى أن يكون مرضى لكل الأطراف".

وأضاف "المراغى" لـ "اليوم السابع"، أن لجنة القوى العاملة ستعقد جلسات استماع مع كل المعنيين بالقانون، للوصول إلى الصيغة الملائمة.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة فى تاريخ حساسة للغاية وتحتاج إلى الوحدة، وهو ما يدعو إلى الوحدة والعمل المشترك، حتى تتحقق التنمية والاستقرار، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر، مشيراً إلى أهمية وجود تشريعات تحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.

- "القوى العاملة" بالبرلمان: ننسق مع "الخطة والموازنة" لمناقشة الخدمة المدنية
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