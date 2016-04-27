الرئيس السيسى يفتتح اليوم المقر الجديد لوزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، واللواء مجدى عبد الغفّار وزير الداخلية، وعددا من القيادات الأمنية، اليوم الأربعاء، المقر الجديد لوزارة الداخلية بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بعد نقل مقر الوزارة.

وجاء تصميم المبنى الجديد لوزارة الداخلية على هيئة "شعار الشرطة"، ويضم المبنى مكتباً للوزير، والإدارة العامة للمكتب الفنى للوزير، بالإضافة إلى إدارة المتابعة التابعة لمكتب الوزير، والإدارة العامة للإعلام والعلاقات، وقطاع شئون الضباط وحقوق الإنسان.

ويتمتع المبنى الجديد بتصميمات الحديثة ووجود أجهزة متطورة به، ووسائل تواصل جيدة مع كافة القطاعات، وقاعات كبيرة للاجتماعات، وأماكن لاستقبال المواطنين القادمين إلى الوزارة لتقديم الشكاوى أو الاستفسار عن بعض الأمور، كما يوجد قاعة مخصصة للإعلاميين والصحفيين المنوط بهم تغطية أخبار الوزارة.

ويشهد المبنى الجديد إجراءات أمنية مكثفة على مستوى عالمى، سواء من حيث الانتشار الأمنى للضباط والأفراد المدربون على أحدث الوسائل أو انتشار الكلاب البوليسية وكاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية حول المبنى.

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