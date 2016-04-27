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بعضها يحدث بسبب عدوى فيروسية.. تعرف على أسباب الإصابة بالسرطان وتجنبها

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بعضها يحدث بسبب عدوى فيروسية.. تعرف على أسباب الإصابة بالسرطان وتجنبها بعضها يحدث بسبب عدوى فيروسية.. تعرف على أسباب الإصابة بالسرطان وتجنبها
أكدت الدكتورة لبنى عز العرب أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس عضو الجمعية الأمريكية والأوروبية لعلاج الأورام أنه لا يوجد عامل واحد مسئول عن الإصابة بالسرطان، ولكن هناك عدة عوامل مجتمعة، مؤكدة أن الهرمونات وضعف مناعة الجسم، أو الوراثة والجینات ضمن أسباب الإصابة، وكذلك التدخين والأطعمة المحفوظة والمدخنة والمحتوية على نسبة عالية من .

وقالت الدكتورة لبنى عز العرب خلال ندوة بمدرسة شبرا للبنات إن التدخين من الأسباب الرئيسية للإصابة بالسرطان وكذلك بعض الأطعمة التى نتناولها مثل الأطعمة المحفوظة والمدخنة، والأطعمة عالیة الدسم وبعض أنواع البكتیریا والفیروسات ,إضافة إلى المواد الكیماویة مثل الإسبستوس والبنزین، والمواد المشعة ،موضحة أن الكحول یزید من خطر الإصابة بسرطان الفم، والحنجرة، والبلعوم والمرىء، والكبد، والأمعاء الغلیظة، والثدى والرئة.

وأشارت إلى أن الأغذیة التى تحتوى على الأملاح بنسبة كبیرة تزید احتمالات الإصابة بسرطان المعدة ،واللحوم الحمراء ومنتجات اللحوم من الممكن أن تزید من خطورة الإصابة بسرطان الأمعاء الغلیظة، وأیضًا احتمالات الإصابة بسرطان الثدى والبروستاتا، كما أن الأغذیة التى تحتوى على نسبة عالیة من الدهون تزید من خطر الإصابة بسرطان القولون، الشرج، الثدى والبروستاتا.

وأوضحت أن تركیبة الجینات فى الجسم تزید من احتمالات الإصابة بالسرطان ولكن هذا لا یعنى بالضرورة أن الشخص سیصاب بالمرض لأن معظم انواع السرطان بسبب العوامل البیئیة، موضحة أن العدید من الأشخاص قد یكون لديهم أحد الاقارب مصابة أو أصیبت بسرطان الثدى، ولكن هذا لا یؤكد أنه مرض وراثى.

وأكدت أن من 5 - 10% فقط من حالات الإصابة بسرطان الثدى لأسباب وراثیة، مشيرة إلى أن مرض السرطان لا یورّث ولكن الذى یورّث هو قابلیة الإصابة بالسرطان، لذلك یجب على الأشخاص الذین لديهم تاریخ عائلى لمرض السرطان أن یقوموا بعمل الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامتهم وأیضًا الكشف المبكر عن أى ورم سرطانى.

وقالت تعتبر بعض الفيروسات من مسببات الأورام، فقد تنبع بعض السرطانات من عدوى فيروسية ومنها سرطان الكبد وتقدر السرطانات البشرية التى تحدث بسبب العدوى الفيروسية بنسبة 10%.

- أستاذ علاج أورام تحذر الفتيات من تناول الهرمونات لعلاقتها بالسرطان
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