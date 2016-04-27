طلب روسى للأمم المتحدة بإدراج أحرار الشام وجيش الإسلام فى قائمة العقوبات

>كشف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالى تشوركين عن أن بلاده قدمت طلبا للجنة الأممية لمكافحة الإرهاب بإدراج تنظيمى "أحرار الشام" و"جيش الإسلام" فى قائمة العقوبات.

وقال تشوركين فى بيان صحفى، أوردته قناة "روسيا اليوم" الليلة الماضية، إن الوفد الروسى وجه للجنة مكافحة الإرهاب للأمم المتحدة التى تقوم بمتابعة عمل العقوبات المفروضة على تنظيمى داعش والقاعدة طلبا بإدراج تنظيمين آخرين وهما أحرار الشام وجيش الإسلام فى قائمة العقوبات لهذه الآلية المساعدة للأمم المتحدة.

وأشارت القناة إلى أن هذا الطلب يأتى على خلفية ورود تقارير دورية من قبل وزارة الدفاع الروسية تدل على أن تنظيمى "أحرار الشام" و"جيش الإسلام" ينتهكان نظام وقف الأعمال القتالية فى سوريا باستمرار بما فى ذلك عبر قيامهما بقصف أحياء سكنية فى المدن السورية.

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