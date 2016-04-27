أخبار عاجلة

إنريكي يفتح النار على التحكيم الإسباني -
صلاح ضيفًا على بولونيا.. والتاريخ ينصف نابولي أمام لاتسيو -
«كوتينيو» يحطم رقمًا قياسيًا.. البرازيليون الأكثر تسجيلًا في «البريمير ليج» -
مورينيو يبحث عن ظهير أيسر «كامل» هذا الصيف -
التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
الأزهر: تفجير كنيسة طنطا «عمل جبان» يستهدف الفوضى -
مجلس الوزراء: انفجار كنيسة مارجرجس يدل على «يأس» الإرهابيين -
«التحرير» تكشف كواليس نجاة الأنبا بولا من تفجير «مارجرجس» بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

اليوم.. نظر طلب تمكين لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد من رؤية نجله

Google+ Print
اليوم.. نظر طلب تمكين لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد من رؤية نجله اليوم.. نظر طلب تمكين لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد من رؤية نجله
تنظر اليوم الأربعاء، محكمة الأسرة بالمعادى، جلسة طلب أحمد المغربى محامى إبراهيم سعيد لاعب الأهلى والزمالك السابق، والذى يحمل رقم 433 لسنة 2016 لتمكينه من رؤية نجله "آدم".

يذكر أن زوجة لاعب الأهلى والزمالك السابق ابتسام علاء الشهيرة بـ"شهد عبد الله"، قد تقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادى لتطليقها منه طلقة بائنة خلعا مقابل تنازلها عن كافة حقوقها المادية والشرعية، ورد قيمة مقدم الصداق المبرم فى عقد الزواج، بعد زواجه عرفيا من سيدة مغربية، وتم تحديد جلسة 13 مارس لنظر الطلب، لكن "سعيد" تغيب عن الجلسة ليتم تحديد جلسة أخرى يوم 20 مارس، وبعد تغيب اللاعب عن الحضور للمرة الثانية تم إحالة الأمر للمحكمة للفصل فيه، لتحدد يوم 21 أبريل الجارى لنظر أولى جلسات دعوى الخلع.

كما أقامت زوجة "سعيد" السابقة 3 دعاوى قضائية أخرى "نفقة صغير" لابنها آدم وإثبات حضانة مصروفات مدرسية وتم تحديد يومى 19 إبريل لنظر، أولى الجلسات ثم تم تأجيلها إلى 24 مايو، فى المقابل اتهم اللاعب زوجته السابقة باستئجار بلطجية للاستيلاء على شقة الزوجية وتهديده بالقتل وأخيرا بارتكاب الزنا، ونشر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورا لها مع أحد الأشخاص كما تقدم بطلبين إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة أكتوبر لتمكينه من رؤية نجله "آدم" وضمه لحضانته.

- محكمة الأسرة تؤجل أولى جلسات "خلع" إبراهيم سعيد و"إثبات حضانة" نجله لـ19 مايو
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365