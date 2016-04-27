اليوم.. نظر طلب تمكين لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد من رؤية نجله

تنظر اليوم الأربعاء، محكمة الأسرة بالمعادى، جلسة طلب أحمد المغربى محامى إبراهيم سعيد لاعب الأهلى والزمالك السابق، والذى يحمل رقم 433 لسنة 2016 لتمكينه من رؤية نجله "آدم".

يذكر أن زوجة لاعب الأهلى والزمالك السابق ابتسام علاء الشهيرة بـ"شهد عبد الله"، قد تقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادى لتطليقها منه طلقة بائنة خلعا مقابل تنازلها عن كافة حقوقها المادية والشرعية، ورد قيمة مقدم الصداق المبرم فى عقد الزواج، بعد زواجه عرفيا من سيدة مغربية، وتم تحديد جلسة 13 مارس لنظر الطلب، لكن "سعيد" تغيب عن الجلسة ليتم تحديد جلسة أخرى يوم 20 مارس، وبعد تغيب اللاعب عن الحضور للمرة الثانية تم إحالة الأمر للمحكمة للفصل فيه، لتحدد يوم 21 أبريل الجارى لنظر أولى جلسات دعوى الخلع.

كما أقامت زوجة "سعيد" السابقة 3 دعاوى قضائية أخرى "نفقة صغير" لابنها آدم وإثبات حضانة مصروفات مدرسية وتم تحديد يومى 19 إبريل لنظر، أولى الجلسات ثم تم تأجيلها إلى 24 مايو، فى المقابل اتهم اللاعب زوجته السابقة باستئجار بلطجية للاستيلاء على شقة الزوجية وتهديده بالقتل وأخيرا بارتكاب الزنا، ونشر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورا لها مع أحد الأشخاص كما تقدم بطلبين إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة أكتوبر لتمكينه من رؤية نجله "آدم" وضمه لحضانته.

- محكمة الأسرة تؤجل أولى جلسات "خلع" إبراهيم سعيد و"إثبات حضانة" نجله لـ19 مايو

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