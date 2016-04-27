استجابة لـ"اليوم السابع".. نائب يطالب بسرعة حل أزمة الكهرباء بالدقهلية

قال فوزى الشرباصى، عضو مجلس النواب عن دائرة شربين بمحافظة الدقهلية لـ"اليوم السابع" إنه طالب وزير الكهرباء سرعة حل أزمة انقطاع التيار عن بعض القرى، مع وضع البدائل فى حال حدوث مشكلات أو مفاجأة طارئة، خاصة فى فصل الصيف، حيث يرتفع معدل الاستهلاك للكهرباء، ولا يمكن الاستغناء عن الكهرباء بأى حال.

وكان "اليوم السابع" قد نشر انقطاع الكهرباء عن عدة قرى تابعة لمركز المنصورة، وتقع بخط شربين الشرقى، لمدة يومين، ما أدى إلى فساد بعض الأغذية واحتياجات المواطنين، وحرمانهم من صرف المقررات التموينية، وتعطل المخابز.

عطل فنى بكبل رئيسى يتسبب فى انقطاع التيار الكهربائى عن 5 قرى بالدقهلية