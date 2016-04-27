نتشر أسماء المحتجزين فى نيابة قصر النيل بتهمة إثارة الشغب

1- أحمد اسماعيل محمد
>2- عمرو مصطفى عبد الباقى أحمد
>3- عبد الرحمن عادل
>4- حسين سعيد النجار
>5- محمد مجدى شاهين
>6- حامد محمد محمود
>7- عمر هاشم فايد
>8- أحمد مصطفى عبد الفتاح
>9- حسام ياسر اسماعيل
>10- أحمد عصام الجمال
>11- حسام ابراهيم طه
>12- رجب أبو الحديد علي
>13- محمد عبد العظيم عبد الحميد
>14- محمد اسامه اسماعيل
>15- مينا نبيل عطية
>16- محمد عبد الله علي خليل
>17- كريم عبد البر محمد
>18- يحي زكريا نجم
>19- ياسر بدري منصور
>20- هيثم عبد الموجود جابر
>21- شعبان جمال محمد
>22- مؤمن خالد محمد
>23- أحمد عيد الكريم منصور
>24- مصطفي السعيد مصطفي
>25- ابراهيم عادل ابراهيم
>26- محمود محمد احمد المالكى
>27- محمود السيد الشبكى
>28- محمد محمد عبد ربه
>30- عماد سيد محمد عمارة
>31- إيهاب احمد عادل
>32- عبد الرحمن جابر احمد
>33- طه جمعه الشرنوبي
>34- محمد صلاح علي احمد
>35- سامح عبد العاطي
>36- محمد أحمد محمد حسين
>37- أحمد عطيه اسماعيل
>38- محمد ممدوح بدر
>39- نور الدين عصام صبحي
>40- محمد أشرف محمد
>41- محمد جبر عطيه احمد
>42- محمد محمد مرسي حسن
>43- محمد حافظ حافظ
>44- يوسف السيد فاروق
>45- احمد حسام الطين احمد
>46- إكرامي رزق محمود
>47- كريم هيثم صبحي
>48- السيد سعد محمد اسماعيل
>49- محمد عادل محمد احمد
>50- حسين راضي ابراهيم
>51- أحمد عبدالرحمن
>52-إياب أحمد
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