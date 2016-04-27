أخبار عاجلة

بالصور.. بعثة يد الأهلي تصل المغرب -
مصدر يكشف مفاجأة عن دور «الغندور والشناوي» بلجنة الحكام -
هل طلب كوبر استقدام طبيب نفسي للمنتخب؟.. مدرب الفراعنة يوضح -
الأخبار - شكري فى الخرطوم اليوم فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية -
غدًا.. طرح 9 شواطئ بالإسكندرية في مزاد علني "بحق الانتفاع" -
بالصور.. 415 مواطنًا في سوهاج يفوزون بقرعة الحج -
وزير البترول يفتتح تطوير طريق النهضة بالإسكندرية -
بالصور.. فوز 1450 شخصًا بقرعة الحج في الإسكندرية -
بسبب الغياب والانقطاع عن العمل.. "أوقاف المنيا" تُحيل 24 موظفًا للتحقيق -
وزير النقل: منظومة الإشارات في السكة الحديد لن تحقق السلامة المطلوبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نتشر أسماء المحتجزين فى نيابة قصر النيل بتهمة إثارة الشغب

Google+ Print
نتشر أسماء المحتجزين فى نيابة قصر النيل بتهمة إثارة الشغب نتشر أسماء المحتجزين فى نيابة قصر النيل بتهمة إثارة الشغب
حصلت اليوم السابع على قائمة بأسماء الـ 52 شخص، والذين يجرى التحقيق معهم نيابة قصر النيل بتهمة إثارة الشغب، وهم.

1- أحمد اسماعيل محمد
>2- عمرو مصطفى عبد الباقى أحمد
>3- عبد الرحمن عادل
>4- حسين سعيد النجار
>5- محمد مجدى شاهين
>6- حامد محمد محمود
>7- عمر هاشم فايد
>8- أحمد مصطفى عبد الفتاح
>9- حسام ياسر اسماعيل
>10- أحمد عصام الجمال
>11- حسام ابراهيم طه
>12- رجب أبو الحديد علي
>13- محمد عبد العظيم عبد الحميد
>14- محمد اسامه اسماعيل
>15- مينا نبيل عطية
>16- محمد عبد الله علي خليل
>17- كريم عبد البر محمد
>18- يحي زكريا نجم
>19- ياسر بدري منصور
>20- هيثم عبد الموجود جابر
>21- شعبان جمال محمد
>22- مؤمن خالد محمد
>23- أحمد عيد الكريم منصور
>24- مصطفي السعيد مصطفي
>25- ابراهيم عادل ابراهيم
>26- محمود محمد احمد المالكى
>27- محمود السيد الشبكى
>28- محمد محمد عبد ربه
>30- عماد سيد محمد عمارة
>31- إيهاب احمد عادل
>32- عبد الرحمن جابر احمد
>33- طه جمعه الشرنوبي
>34- محمد صلاح علي احمد
>35- سامح عبد العاطي
>36- محمد أحمد محمد حسين
>37- أحمد عطيه اسماعيل
>38- محمد ممدوح بدر
>39- نور الدين عصام صبحي
>40- محمد أشرف محمد
>41- محمد جبر عطيه احمد
>42- محمد محمد مرسي حسن
>43- محمد حافظ حافظ
>44- يوسف السيد فاروق
>45- احمد حسام الطين احمد
>46- إكرامي رزق محمود
>47- كريم هيثم صبحي
>48- السيد سعد محمد اسماعيل
>49- محمد عادل محمد احمد
>50- حسين راضي ابراهيم
>51- أحمد عبدالرحمن
>52-إياب أحمد

- نيابة قصر النيل تحقق مع 53 متهما بإثارة الشغب فى مظاهرات أمس
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365