نتشر أسماء المحتجزين فى نيابة قصر النيل بتهمة إثارة الشغب

حصلت اليوم السابع على قائمة بأسماء الـ 52 شخص، والذين يجرى التحقيق معهم نيابة قصر النيل بتهمة إثارة الشغب، وهم.

1- أحمد اسماعيل محمد

>2- عمرو مصطفى عبد الباقى أحمد

>3- عبد الرحمن عادل

>4- حسين سعيد النجار

>5- محمد مجدى شاهين

>6- حامد محمد محمود

>7- عمر هاشم فايد

>8- أحمد مصطفى عبد الفتاح

>9- حسام ياسر اسماعيل

>10- أحمد عصام الجمال

>11- حسام ابراهيم طه

>12- رجب أبو الحديد علي

>13- محمد عبد العظيم عبد الحميد

>14- محمد اسامه اسماعيل

>15- مينا نبيل عطية

>16- محمد عبد الله علي خليل

>17- كريم عبد البر محمد

>18- يحي زكريا نجم

>19- ياسر بدري منصور

>20- هيثم عبد الموجود جابر

>21- شعبان جمال محمد

>22- مؤمن خالد محمد

>23- أحمد عيد الكريم منصور

>24- مصطفي السعيد مصطفي

>25- ابراهيم عادل ابراهيم

>26- محمود محمد احمد المالكى

>27- محمود السيد الشبكى

>28- محمد محمد عبد ربه

>30- عماد سيد محمد عمارة

>31- إيهاب احمد عادل

>32- عبد الرحمن جابر احمد

>33- طه جمعه الشرنوبي

>34- محمد صلاح علي احمد

>35- سامح عبد العاطي

>36- محمد أحمد محمد حسين

>37- أحمد عطيه اسماعيل

>38- محمد ممدوح بدر

>39- نور الدين عصام صبحي

>40- محمد أشرف محمد

>41- محمد جبر عطيه احمد

>42- محمد محمد مرسي حسن

>43- محمد حافظ حافظ

>44- يوسف السيد فاروق

>45- احمد حسام الطين احمد

>46- إكرامي رزق محمود

>47- كريم هيثم صبحي

>48- السيد سعد محمد اسماعيل

>49- محمد عادل محمد احمد

>50- حسين راضي ابراهيم

>51- أحمد عبدالرحمن

>52-إياب أحمد

- نيابة قصر النيل تحقق مع 53 متهما بإثارة الشغب فى مظاهرات أمس

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