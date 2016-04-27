الحكم على تهانى الجبالى بتهمة سب وقذف مهندس اليوم

تصدر محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار حسين جهاد، وأمين سر شريف صلاح، اليوم الأربعاء، حكمها فى دعوى السب والقذف المقامة من مهندس ضد المستشارة تهانى الجبالى، لاتهامه بأنه ممول من الإخوان بدولة الكويت.

وأشارت الدعوى رقم 719 لسنة 2015، إلى إنه فوجئ أثناء مشاهدته أحد البرامج، يوم 23.11.2015 باستضافة المستشارة تهانى الجبالى، التى عرضت صورة له مع عدة أشخاص، وأشارت إليه وقالت إنه ممول من جماعة الإخوان الإرهابية فى دولة الكويت.

وأضاف مقيم الدعوى، أن المستشارة تهانى الجبالى اتهمته بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية بالكويت علناً على الهواء، ما أثر على عمله، وتسبب فى خسائر مادية له، موضحاً أن هذا الاتهام باطل ولا صحة له.