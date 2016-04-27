أخبار عاجلة

بالصور.. بعثة يد الأهلي تصل المغرب -
مصدر يكشف مفاجأة عن دور «الغندور والشناوي» بلجنة الحكام -
هل طلب كوبر استقدام طبيب نفسي للمنتخب؟.. مدرب الفراعنة يوضح -
الأخبار - شكري فى الخرطوم اليوم فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية -
غدًا.. طرح 9 شواطئ بالإسكندرية في مزاد علني "بحق الانتفاع" -
بالصور.. 415 مواطنًا في سوهاج يفوزون بقرعة الحج -
وزير البترول يفتتح تطوير طريق النهضة بالإسكندرية -
بالصور.. فوز 1450 شخصًا بقرعة الحج في الإسكندرية -
بسبب الغياب والانقطاع عن العمل.. "أوقاف المنيا" تُحيل 24 موظفًا للتحقيق -
وزير النقل: منظومة الإشارات في السكة الحديد لن تحقق السلامة المطلوبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الحكم على تهانى الجبالى بتهمة سب وقذف مهندس اليوم

Google+ Print
الحكم على تهانى الجبالى بتهمة سب وقذف مهندس اليوم الحكم على تهانى الجبالى بتهمة سب وقذف مهندس اليوم
تصدر محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار حسين جهاد، وأمين سر شريف صلاح، اليوم الأربعاء، حكمها فى دعوى السب والقذف المقامة من مهندس ضد المستشارة تهانى الجبالى، لاتهامه بأنه ممول من الإخوان بدولة الكويت.

وأشارت الدعوى رقم 719 لسنة 2015، إلى إنه فوجئ أثناء مشاهدته أحد البرامج، يوم 23.11.2015 باستضافة المستشارة تهانى الجبالى، التى عرضت صورة له مع عدة أشخاص، وأشارت إليه وقالت إنه ممول من جماعة الإخوان الإرهابية فى دولة الكويت.

وأضاف مقيم الدعوى، أن المستشارة تهانى الجبالى اتهمته بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية بالكويت علناً على الهواء، ما أثر على عمله، وتسبب فى خسائر مادية له، موضحاً أن هذا الاتهام باطل ولا صحة له.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365