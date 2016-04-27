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شريف عامر يشارك غدا فى منتدى الإسكندرية للإعلام

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شريف عامر يشارك غدا فى منتدى الإسكندرية للإعلام شريف عامر يشارك غدا فى منتدى الإسكندرية للإعلام
يشارك الإعلامى شريف عامر، فى الجلسة الختامية للدورة الرابعة من منتدى الإسكندرية للإعلام غدًا الخميس، فى جلسة خاصة يكشف فيها كواليس تأثير التكنولوجيا والتفاعل مع الجمهور اللحظى أثناء البث المباشر، وانعكاسه على مسار الإعلام التلفزيونى، من خلال الرسائل المباشرة والمداخلات والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك وتويتر).

ويتطرق عامر إلى مدى قرب الإعلام من الجمهور والتفاعل بفعل التكنولوجيا، ومشاركة المواطنين فى طرح المعلومات والتعبير عن الآراء والتفاعل بشكل لحظى.

يذكر أن فعاليات الدورة الرابعة من منتدى الإسكندرية للإعلام تحت عنوان "الإعلام وتكنولوجيا المعلومات"، انطلقت أمس الأول الثلاثاء وعقدت جلساته اليوم لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات واستخدام تطبيقات الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى جلسة مائدة مستديرة شارك فيها عدد من رؤساء تحرير عدد من الصحف والمجلات ومواقع إلكترونية وخبراء فى مجال الإعلام حول مستقبل تكنولوجيا المعلومات وما تواجهه الصحافة المطبوعة من مشاكل.


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