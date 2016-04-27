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الأرصاد:انخفاض بدرجات الحرارة الأربعاء والخميس..والقاهرة قد تشهد سقوط أمطار

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الأرصاد:انخفاض بدرجات الحرارة الأربعاء والخميس..والقاهرة قد تشهد سقوط أمطار الأرصاد:انخفاض بدرجات الحرارة الأربعاء والخميس..والقاهرة قد تشهد سقوط أمطار
قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن انخفاض الحرارة الذى سيبدأ اليوم الأربعاء مستمر حتى الخميس، موضحاً أنه من المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة بمعدل 11 درجة كاملة عن أمس الثلاثاء، حيث سيشعر المواطنون بهذا الأمر بشكل كبير.

وأضاف عبد العال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أن الفرصة مهيأة طوال اليومين لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة وعلى سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين .

وأكد الدكتور أحمد عبد العال، أنه بدءاً من يوم الجمعة ستبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع التدريجى من جديد، مؤكداً أنه حال انخفاضها مرة أخرى فالانخفاض سيكون محدود، والحرارة فى القاهرة لن تقل عن 30 درجة مئوية.


>الأرصاد : ارتفاع مؤقت فى الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 41 درجة

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