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"كلنا شريف عادل" صفحة على "فيس بوك" للمطالبة بحق المصرى المقتول فى لندن

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"كلنا شريف عادل" صفحة على "فيس بوك" للمطالبة بحق المصرى المقتول فى لندن "كلنا شريف عادل" صفحة على "فيس بوك" للمطالبة بحق المصرى المقتول فى لندن
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صفحة "كلنا شريف عادل حبيب" للمطالبة بحق الشاب المصرى الذى وجد مقتولا فى العاصمة البريطانية.

وكتبت الصفحة فى أول منشور على الصفحة: "المصرى شريف عادل حبيب، الذى تم قتلة غدرا، وجدت جثته محروقة فى لندن بأحد الجراجات، المصريين كلهم لازم صوتهم يوصل للعالم عشان نجيب حقه، دم المصرى مش رخيص و عمره ما كان ولا هيبقى، حقك مش هيضيع يا عادل".

كانت قوات الأمن البريطانية قد عثرت على جثة المواطن المصرى شريف عادل حبيب ميخائيل، أمس الثلاثاء، محروقة داخل أحد جراجات السيارات فى منطقة "ساوث هول" بالعاصمة البريطانية "لندن".

شريف عادل حبيب (1)

شريف عادل حبيب (2)

شريف عادل حبيب (3)

شريف عادل حبيب (1)

شريف عادل حبيب (2)

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