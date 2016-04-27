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جنايات المنيا تنظر اليوم إعادة محاكمة بديع و682 آخرين بـ"أحداث العدوة"

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جنايات المنيا تنظر اليوم إعادة محاكمة بديع و682 آخرين بـ"أحداث العدوة" جنايات المنيا تنظر اليوم إعادة محاكمة بديع و682 آخرين بـ"أحداث العدوة"
تنظر محكمة جنايات المنيا، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار عمر سويدان، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة محاكمة بديع و682 متهماً آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث العدوة".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عمر سويدان وعضوية المستشارين هشام طلعت عبد الوهاب وإيهاب سعيد وحضور محمد سالمان ممثل النيابة العامة، وسكرتارية على سيد واندراوس فهمى.

وكانت مدينة العدوة بالمنيا قد شهدت أعمال عنف وتخريب يوم 14 أغسطس 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة.


>بالفيديو..تأجيل محاكمة "بديع" و738 آخرين بقضية "أحداث فض رابعة" لجلسة 10 مايو

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مصر 365

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