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دى ميستورا يطلع مجلس الأمن على تطورات المحادثات السورية اليوم

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دى ميستورا يطلع مجلس الأمن على تطورات المحادثات السورية اليوم دى ميستورا يطلع مجلس الأمن على تطورات المحادثات السورية اليوم

>قال متحدث باسم الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستافان دى ميستورا سيطلع القوى الكبرى على الموقف فى محادثات السلام السورية فى وقت متأخر اليوم الأربعاء بعد ختام الجولة الحالية من المحادثات. ويجرى دى ميستورا محادثات مع وفد السورية مجددا الثلاثاء، واليوم بعد أن انسحبت المعارضة الرئيسية من المحادثات الأسبوع الماضى.

وذكر المتحدث أحمد فوزى أن دى ميستورا سيلقى كلمة فى اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولى من جنيف غدا الأربعاء فى الساعة 2100 بتوقيت جرينتش. وأضاف فى إفادة إخبارية "طُلب منه إبلاغ مجلس الأمن وعليه إبلاغ مجلس الأمن أولا".

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