3500 طالب بمحو الأمية فى الإسماعيلية يستعدون لامتحانات دورة إبريل

قالت نورهان سيد عيد، مديرة فرع محو الأمية وتعليم الكبار بالإسماعيلية، إن الفرع سوف يُجْرى امتحان دورة إبريل 2016 فى الفترة من الأحد 8 مايو حتى 12 مايو المُقْبِل لـ3500 دارس ودارسة ضمن 350 فصلاً من الفصول النظامية، وأخرى تعمل بنظام التعاقد بمشروع محو الأمية وتعليم الكبار على مستوى المحافظة.

وأشارت نورهان عيد فى تصريحاتٍ صحفية، إلى إجراء الامتحانات وفق جدول زمنى، حيث يشهد يوم الأحد 8 مايو امتحانات إدارتى القنطرة شرق وغرب، والاثنين 9 مايو إدارة أبو صوير، والثلاثاء 10 مايو إدارة الإسماعيلية، والأربعاء 11 مايو إدارة القصاصين، والخميس 12 مايو إدارة التل الكبير.

وأضافت نورهان، أن ذلك يأتى فى إطار الخطة التنفيذية لفرع محو الأمية وتعليم الكبار بالإسماعيلية لعام 2015/ 2016، تحت رعاية اللواء ياسين طاهر المحافظ.

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