لو محتاج تربية أكليه تونة وزيت حار.. الأوميجا-3 تحسن سلوك المراهقين

تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التأكيد على الفوائد الصحية لمكملات الأوميجا-3، وكشفت دراسة علمية جديدة أشرف عليها باحثون من جامعة أوكسفورد عن أن مكملات الأوميجا-3 قد تساهم فى تحسين سلوك المراهقين وتغيير العادات الغذائية السيئة التى يتبعونها.

وكشفت النتائج التى أجريت على مجموعة كبيرة من المراهقين المتطوعين، واستمرت لمدة 3 شهور، أن الأوميجا-3 ساهمت فى بناء الروابط بين الخلايا العصبية فى المخ التى تؤثر على سلوكنا، ولفت الباحثون أن الجسم لا يستطيع أن يصنع الأوميجا-3 لذا يجب تناول المصادر الغذائية الغنية بها مثل الأسماك الغنية بالزيت كالسالمون والسردين والماكريل والتونة وعين الجمل والزيت الحار.

نشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "British Journal of Nutrition"، وكما نشرت مؤخرًا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وأوصى الباحثون بإجراء دراسات على الأوميجا-3 تستغرق فترة أطول قبل الاعتماد على هذه النتائج.

وتتفق هذه النتائج مع بعض الدراسات الأخرى، حيث ذكر بحث علمى نشر فى عام 2006 بمجلة " International Review of Psychiatry" أن نقص الأوميجا-3 فى المخ قد يتسبب فى خفض مستويات الموصلات العصبية الضرورية لنمو وتطور المخ، وقد يؤدى لبعض المشاكل السلوكية مثل العنف.

وكما كشفت دراسة نشرت خلال عام 2013 بمجلة " Expert Review of Neurotherapeutics" عن أن تناول مكملات غذائية تحتوى على فيتامينات ومعادن عديدة تساهم فى الحد من بعض الاضطرابات النفسية والمشاكل السلوكية.

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