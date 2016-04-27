علشان تتخلص منه.. أطعمة ترفع كفاءة الأدوية المضادة للاكتئاب

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ملبورن الأسترالية بالاشتراك مع باحثى جامعة هارفارد الأمريكية حيث كشفوا عن مجموعة من الوصفات والمكملات الغذائية التى تساهم فى تعزيز فاعلية أدوية علاج الاكتئاب وتحسين المزاج بشكل ملحوظ.>وقام الباحثون بتحليل نتائج 40 دراسة وتجربة إكلينيكية أجريت على مستوى العالم، وكشفت النتائج النقاب عن مجموعة من المكملات الغذائية التى تساهم فى تحسين فاعلية الأدوية المضادة للاكتئاب، وبالأخص الأدوية التى تنتمى إلى مجموعة "SSRI"، مثل عقار فلوكسيتين وباروكسيتين وسيتالوبرام، وهى أدوية شهيرة جدًا.

وتشمل قائمة المكملات الغذائية المفيدة لمرضى الاكتئاب:

>1.زيوت الأوميجا-3 أو الأطعمة الغنية بها: مثل الأسماك الزيتية، وتشمل: السالمون والماكريل والسردين، وكما توجد فى مكسرات عين الجمل والزيت الحار.

>2.فيتامين د: يساهم فى تحسين فاعلية الأدوية المضادة للاكتئاب، وهو ينشط ويتكون فى الجسم عقب التعرض لأشعة الشمس، ويمكن أيضًا الحصول عليه بتناول البيض وأسمال السالمون والسردين والألبان.

>3.حمض الفوليك: وهو مكمل غذائى شعير، يساهم فى إصلاح وتنشيط وتكوين الحمض النووى DNA، وثبت أنه يحسن كفاءة أدوية الاكتئاب.

>4. مكمل اس ادينوزيل ميثيونين"S-adenosyl methionine": مفيد جدا لمرضى الاكتئاب ويوجد فى الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم والمأكولات البحرية والمكسرات والبقوليات.

>وأضاف التقرير أن الأوميجا-3 لها فاعلية كبيرة فى تعزيز صحة المخ وتحسين المزاج والحد من الالتهابات، ولكن للمرة الأولى يتم الكشف عن فاعليته فى تحسين فاعلية الأدوية المضادة للاكتئاب.

>ونشرت هذه النتائج مؤخرًا بالمجلة الطبية "American Journal of Psychiatry"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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