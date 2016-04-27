مصادر: بيع ١٥٠ ألف كراسة شروط لحجز الـ٥٠٠ ألف وحدة وسكنية فى ٣ أيام

كشفت مصادر بوزارة الإسكان، أنه تم بيع نحو ١٥٠ ألف كراسة شروط لحجز الـ500 ألف وحدة سكنية التى أعلنت عنها الوزارة فى ثلاث أيام فقط من فتح باب الحجز.

وأضافت المصادر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك إقبال كبير من قبل المواطنين فى كافة المحافظات على مكاتب البريد لشراء كراسات الشروط.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الإسكان على تنسيق مستمر مع مكاتب البريد لإمدادها بأى عدد من كراسات الشروط فى كافة المحافظات حتى يحصل المواطنين على الكراسات المطلوبة بدون الحاجة للتدافع أو التزاحم.

فيما أكد المهندس صلاح حسن رئيس جهاز مشروع الإسكان الاجتماعى بوزارة الإسكان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة مستمرة فى طباعة كراسات الشروط حتى آخر يوم للحجز، موضحاً أنه ليس هناك أى داعى للتزاحم أمام مكاتب البريد، فكراسات الشروط ستكون متوافرة حتى آخر يوم فى المدة التى تم تحديدها للحجز.

الإسكان": بيع 71 ألف كراسة شروط حجز لـ500 ألف شقة فى يومين بمكاتب البريد