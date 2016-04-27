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وزير السياحة يتفق مع رئيس طيران الإمارات على تسيير خطوط لمصر الصيف المقبل

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وزير السياحة يتفق مع رئيس طيران الإمارات على تسيير خطوط لمصر الصيف المقبل وزير السياحة يتفق مع رئيس طيران الإمارات على تسيير خطوط لمصر الصيف المقبل
قال يحيى راشد، وزير السياحة، أنه اتفق مع أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذى لشركة طيران الإمارات ورئيس مجلس إدارة شركة فلاى دبى، أمس الثلاثاء، على تسيير خطوط طيران منتظمة و"عارض" بين والإمارات لدعم الحركة السياحية الوافدة خلال فترة الصيف المقبلة، جاء ذلك على هامش فعاليات الملتقى سوق السفر العربى المنعقد بدبى 2016.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاتفاق الذى سيتم توقيعه خلال أيام سيدعم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، مؤكداً أن خطة الوزارة تعتمد بشكل رئيسى على السوق العربى، لما يتميز به السائح العربى من طول مدة إقامته وإنفاقه العالى، مشيراً إلى أن الاتفاق تضمن تسيير رحلات من عدد من الأسواق الأخرى مثل ماليزيا والصين والهند.

وكان أحمد بن سعيد قد أكد ف تصريحات سابقة، أن طيران الإمارات ستتسلم 37 طائرة جديدة خلال السنة المالية الحالية (2016– 2017)، والتى تنتهى فى مارس العام المقبل، مؤكداً أنه تم تأمين معظم التمويل اللازم لاستلام وشراء تلك الطائرات.

وأشار إلى أن طيران الإمارات تتطلع إلى العديد من الأسواق والأقاليم الواعدة فى قطاع النقل الجوى، لاسيما فى أمريكا اللاتينية وأفريقيا وشرق آسيا، وخصوصاً السوق الصينى الذى يشكل اليوم جزءاً كبيراً من منظومة السفر والسياحة العالمية.


>وزير السياحة يناقش مع شركة" فلاى دبى " تسيير خطوط طيران من الخليج إلى مصر

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