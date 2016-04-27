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قطع المياه اليوم عن مدينة بنها 6 ساعات لتنظيف وتطهير الشبكات

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قطع المياه اليوم عن مدينة بنها 6 ساعات لتنظيف وتطهير الشبكات قطع المياه اليوم عن مدينة بنها 6 ساعات لتنظيف وتطهير الشبكات
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، قطع المياه عن مدينة بنها اليوم الأربعاء، بدءً من الثالثة فجرًا، وحتى التاسعة صباحًا، لإجراء عملية التنظيف والتطهير الدورى، وغسل شبكات المياه بمختلف مناطق المدينة.

وحذرت الشركة فى بيان لها من استخدام المياه خلال تلك الفترة بسبب ارتفاع نسبة الكلور، وطالبت المواطنين والمستشفيات والمساجد بتدبير احتياجاتها من المياه خلال فترة الانقطاع، حتى انتهاء عمليات الغسيل بشكل كامل وعودة المياه مرة أخرى.


>غدا.. قطع المياه عن مدينة بنها لمدة 6 ساعات

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