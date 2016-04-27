نقيب أطباء المنوفية: تحرير 4300 محضر لعيادات لإهمال المحارق جمع نفاياتها

قال الدكتور حسين ندا، نقيب أطباء المنوفية، إن شرطة البيئة والمسطحات المائية حررت 4300 محضر مخالفة بيئة لعيادات مرخصة بالمحافظة، دون إرسال مديرية الشئون الصحية تحذيرات مسبقة.

وأشار ندا، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن الأطباء فوجئوا بإرسال إعلانات من المحاكم لهم بشكل مباشر، وأنه بعد إجراء عدة محاولات نجحوا فى وقف المحاضر لمدة شهرين لحين توفيق أوضاع تلك العيادات.

وأوضح ندا، أن كافة العيادات حاصلة على عقد النفايات، ورغم ذلك لا تُجَمَّع منها، مشيرا إلى أن مصروفات التعاقد سنويا مع المحارق تصل إلى 500 جنيه لعيادات الجراحة، و300 جنيه للباطنة، وألف جنيه للمراكز، و3 آلاف جنيه للمستشفى، وسعر نقل كيلو النفايات حوالى 3.75 جنيه.

وأكد نقيب أطباء المنوفية، أن سيارات المحارق تمر مرتين أسبوعيا على المستشفيات، مما يترتب عليه تراكم للنفايات بها بشكل يمثل خطرا على المجتمع، ولم يتم تحرير محاضر مماثلة، لاغم أن العديد من العيادات لا يوجد لها نفايات من الأساس، مشيرا إلى أنهم يجرون محاولات للقاء النائب العام لإنهاء المشكلة دون تعرض الأطباء للدخول للمحاكم.

وأضاف أن النفايات لا يمكن لأى طبيب أن يتعامل معها لنقلها بشكل مباشر، حيث يحتاج كل نوع منها إلى تعامل خاص، لسلامة نقلها دون التأثير على البيئة المحيطة، بجانب سيارات خاصة لتوصيلها إلى المحارق، مؤكدا أن الأطباء أبدوا حسن نواياهم بالتعاقد مع المحارق إلا أنها لم تهتم بالإلتزام بتجميع النفايات من العيادات.

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