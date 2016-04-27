مدير أمن الغربية يتفقد قسم أول طنطا لمراجعة خطة التأمين وسماع شكاوى المواطنين

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، قسم شرطة أول طنطا رافقه خلالها اللواء حسام خليفة نائب مدير الأمن، واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى.

وقال بيان صادر قبل قليل، إن مدير أمن الغربية التقى مع المواطنين واستمع لشكواهم ووجه بسرعة العمل على حلها، كما راجع خطة تأمين القسم والتنبيه على القوات وتوعيتها بواجباتها المنوطة بها والظروف الأمنية الراهنة ومتطلباتها وسيناريوهات المواجهه حال أية تداعيات.

وأضاف البيان، أن مدير الأمن مر على الحجز والسجن بالقسم، واستمع لشكاوى المساجين ومطالبهم ووجه باستدعاء مفتش الصحه للكشف الدورى على المساجين وتقديم أوجه الرعاية الصحية الكاملة لهم.

وأكد مدير الأمن ضرورة توصيف وقيد الأحراز رقم القضية والتسليم والتسلم وحركة التداول بوضوح بالدفاتر والمتابعة مع النيابات لسرعة التصرف في المضبوطات والأحراز لعدم تكدس غرف حفظ المضبوطات ونقاط حجز السيارات، كما وجه بمتابعة أعمال التجديدات والإنشاءات بداخل القسم.

وشدد اللواء نبيل عبد الفتاح على حسن معاملة المواطنين، وعدم قبول أى تجاوز من أعضاء هيئة الشرطة معهم والبعد عن مواطن الإثارة، وعدم التعنت أو التعسف فى استعمال حق مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان.

- بالصور..مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يتفقد الأقوال الأمنية بطنطا

>