محافظ مطروح: فتح الشواطئ والحدائق مجانًا فى أعياد شم النسيم

تستعد محافظة مطروح لاستقبال أعياد الربيع وموسم الصيف السياحى، وتوافد زوار مرسى مطروح والساحل الشمالى، من خلال أعمال التطوير والتجميل وفتح الشواطئ والمتنزهات بالمجان.

ورفعت المحافظة درجة الاستعداد بالمستشفيات، ونقاط الإسعاف، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات الأمنية المتحركة لتغطى جميع المناطق، للحفاظ على الأمن والاستقرار الذى تشهده مناطق المحافظة المختلفة.

اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أكد أن الأجهزة المختلفة بمطروح استعدت لاستقبال أعياد شم النسيم بالرقابة على الأسواق، وتوفير السلع، وفتح الشواطئ والحدائق العامة مجانًا، مع تقديم برامج ترفيهية، ومسابقات مجانية للمواطنين بالشواطئ والمتنزهات.

وأشار أبو زيد، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة مطروح وربطها بغرف عمليات مراكز ومدن المحافظة لتلقى أى بلاغات أو شكاوى على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات العاجلة، بالتنسيق مع مسئولى القطاعات المختلفة.

وشدد المحافظ على ضرورة انتشار الغطاسين و"لنشات" الإنقاذ بالشواطئ، وتكثيف الدوريات الأمنية المتحركة بالتنسيق مع إدارة المرور على الطريق الدولى "الإسكندرية– مطروح" بداية من مدينة الحمام وحتى مرسى مطروح، بالتنسيق بين مديرية أمن مطروح والقوات المسلحة.

وأكد المحافظ توفير الأدوية، والأمصال اللازمة، واستعداد نقاط الإسعاف على طول الطريق الدولى، استعدادًا لأعياد الربيع.