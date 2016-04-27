حظك اليوم العذراء ليوم الأربعاء 27/4/2016

حظك لبرج العذراء على الصعيد المهني:

>هذا البرج عقلانى بعض الشىء ويحسب الأمور من منطلق المنطق ولا يترك للعاطفة مجال فى حياته، وهذه الصفات ستجعله من أهم الأبراج المتميزة على مستوى العمل فى هذه الفترة، لذلك يجب أن يتقن التعامل مع رؤسائه فى العمل. حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفي:

>هذه العملية المفرطة واهتمامه بالعمل سيؤثر كثيراً على حياته العاطفية وسيفقده رونقها، وسيضعه فى الكثير من المشاكل مع شركاء حياته، لذلك يجب ان يغيروا من هذا الطبع الحاد حتى يعيشوا حياة عاطفية وعملية ناجحة. حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحي:

>سيشعر أبناء هذا البرج بحالة صحية جيدة، وتتحسن حالتهم النفسية بشكل عام وفقاً لتحسن أدائهم فى العمل. توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>مزيد من النجاحات التى سيحققونها على مستوى الحياة العملية، لكن بعض المشاكل ستتخلل حياتهم العاطفية، لذلك يجب ان يحسنوا التصرف مع شركاء حياتهم.

شبكةعيونالإخبارية

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