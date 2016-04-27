حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 27/4/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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تشعر بالملل من العمل فى المكتب خاصة أن الأضواء تنسحب عنك اليوم فحاول أن تمنح نفسك بعض الاهتمام ولا تجعل ذلك يزعزع ثقتك بنفسك، وتأكد من أن هذا مجرد مرحلة عابرة وكن لطيفًا ومتواضعًا مع الآخرين.يروق لك شخص يتمتع بروح الدعابة والسخرية ويجذبك إلى سحره الخاص، وهذا شعور جيد لم تجربه منذ زمن فحاول ألا تضيع هذه الفرصة من بين يديك.جهازك الهضمى يحتاج للكثير من الرعاية والاهتمام منك فحاول أن تتجنب الأكلات التى قد تسبب لك مشاكل فى الجهاز الهضمى ومارس الرياضة بشكل معتدل.الصدق هو شعار اليوم، واليوم أيضًا مثالى جدًا للتركيز على التفاصيل والمهام الدقيقة التى تجنبتها طويلاً وتجاهل المهام الروتينية المملة.