أخبار عاجلة

بالصور.. بعثة يد الأهلي تصل المغرب -
مصدر يكشف مفاجأة عن دور «الغندور والشناوي» بلجنة الحكام -
هل طلب كوبر استقدام طبيب نفسي للمنتخب؟.. مدرب الفراعنة يوضح -
الأخبار - شكري فى الخرطوم اليوم فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية -
غدًا.. طرح 9 شواطئ بالإسكندرية في مزاد علني "بحق الانتفاع" -
بالصور.. 415 مواطنًا في سوهاج يفوزون بقرعة الحج -
وزير البترول يفتتح تطوير طريق النهضة بالإسكندرية -
بالصور.. فوز 1450 شخصًا بقرعة الحج في الإسكندرية -
بسبب الغياب والانقطاع عن العمل.. "أوقاف المنيا" تُحيل 24 موظفًا للتحقيق -
وزير النقل: منظومة الإشارات في السكة الحديد لن تحقق السلامة المطلوبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 27/4/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 27/4/2016 حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 27/4/2016

على الصعيد المهني:
>

تشعر بالملل من العمل فى المكتب خاصة أن الأضواء تنسحب عنك اليوم فحاول أن تمنح نفسك بعض الاهتمام ولا تجعل ذلك يزعزع ثقتك بنفسك، وتأكد من أن هذا مجرد مرحلة عابرة وكن لطيفًا ومتواضعًا مع الآخرين.

على الصعيد العاطفي:
>

يروق لك شخص يتمتع بروح الدعابة والسخرية ويجذبك إلى سحره الخاص، وهذا شعور جيد لم تجربه منذ زمن فحاول ألا تضيع هذه الفرصة من بين يديك.

برج الحوت على الصعيد الصحي:
>

جهازك الهضمى يحتاج للكثير من الرعاية والاهتمام منك فحاول أن تتجنب الأكلات التى قد تسبب لك مشاكل فى الجهاز الهضمى ومارس الرياضة بشكل معتدل.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
>

الصدق هو شعار اليوم، واليوم أيضًا مثالى جدًا للتركيز على التفاصيل والمهام الدقيقة التى تجنبتها طويلاً وتجاهل المهام الروتينية المملة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى