برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 27/4/2016

برج الجدى على الصعيد المهني: فرصة عمل بالخارج تعرض عليك الأيام المقبلة، سترحب بهذه الفكرة كثيرًا الفترة القادمة بل وأنك ستترك عملك من أجل هذه الفرصة، العائد المادى القليل الذى تأخذه فى عملك شهريًا شجعك أكثر على قبول فرصة العمل بالخارج، ربما تشعر بالضيق لخوفك من الغربة لكنك ستتعود.

برج الجدى على الصعيد الصحى: لم تستطع التنفس جيدًا من الأيام القليلة الماضية نتيجة الطقس السئ والأتربة التى أصبحت تملأ الجو، حاول أن تستخدم البخاخ بصفة مستمرة الفترة القادمة حتى لا يتطور الأمر إلى حالة إعياء شديدة تؤثر على جسدك بأكمله، من الممكن أن تساهم الرياضة فى تحسن نفسك كثيرًا.

برج الجدى على الصعيد العاطفى: تشعر بالرغبة فى ترك شريكك وإنهاء العلاقة نتيجة ما تشعر به من كبت فى حياتك العملية والاجتماعية، ربما تنتهى العلاقة الأيام المقبلة لكنها سرعان ما تعود لما كانت عليه وربما أفضل، حاول أن لا تجعل البعض يتدخل فى المشاكل بينكما، فربما يزيد من الأمور حدة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى: الوقت مناسب الأن لقضاء فترة طويلة فى احدى المنتزهات فأنت تحتاج بشكل كبير إلى تغيير أجواء العمل التى باتت تشعرك وكأنك مجرد ترس فى آلة كبيرة، لا تجعل الآخرين يأخذون عنك انطباع غير جيد، فربما يكلفك الأمر الكثير فى حياتك على كافة الأصعدة.

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