حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 27/4/2016

الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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التعبير عن الأفكار بشىء من التعالى والتكبر فى ظل وجود زملاء جدد، لا يعتبر من الأخلاق الحميدة فى نطاق العمل، ولن تجد فائدة من عرض خبراتك وإثبات قدرتك على تنفيذ مهام تبدو بسيطة بالنسبة لك، لكنها تصعب على أصحاب الخبرات الجديدة، تقديم العون والمساندة للمحيطين بك، يزيد من اعتماد الأشخاص عليك فى مهام مهنية كثيرة ترثى من خلالها شيم القادة.التأكيد دائماً على صحة أرائك فقط دون استماع آراء الآخرين ومعرفة حدودها ومدى صحتها تفقدك كثيراً من هيبتك وتقدير المحيطين لك، حاول أن تقلل من حدة التوترات القائمة بينك وبين الأصدقاء، حتى لا تخسر علاقتك بهم بسبب أخطاء تعد جزءاً من طبيعتك الشخصية التى تحتاج إلى تقويم فى عدد من جوانبها، حتى تظهر صفاتك الحسنة.التواصل مع الطبيب لحل المشكلات الصحية من أكثر الأشياء الصحيحة التى تحرص على متابعتها باستمرار، لكن تنفيذ تعليمات الطبيب يتطلب منك الكثير من الجهد والعناء خاصة فى الناحية الغذائية، أنت من الشخصيات التى تفضل تناول الوجبات الدسمة، لكن إرادتك ستساعدك على استعادة عافيتك سريعاً.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش فترة هامة فى حياته يتوصل فيها إلى عدد من العيوب التى يجب ان يتداركها سريعاً فى محيط العمل، بالإضافة إلى الوصول إلى حلول جذرية فى حياته الاجتماعية تجعله يقف على حدود علاقته بالآخرين.