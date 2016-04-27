حظك اليوم الحمل ليوم الأربعاء 27/4/2016

حظك لبرج الحمل على الصعيد المهني:

>مزيد من النجاحات سيحققها هذا البرج وسيحصد نتاج كفاحه ومجهوداته طوال الفترات السابقة، لذلك يجب ان يكونوا حذرين على اتمام هذه الفرص التى ستتاح لهم على مستوى العمل على أكمل وجه، ويبتعدوا تماماً عن كلام الأخرين الذى يقلل من عزيمتهم؟ حظك لبرج الحمل على الصعيد العاطفي:

>الحياة العاطفية بالنسبة لهذا البرج ستكون مثالية فى هذه الأيام، فعلى الرغم من خجله وثباته وعدم قدراته على التصريح بمشاعره الكاملة، إلا أنه سيتغير تغير شامل فى تلك الفترة، لذلك لا داعى للضغط من قبل شريك حياته. حظك لبرج الحمل على الصعيد الصحي:

>الالتزام بتعليمات الطبيب وعد الاستهانة ببعض الأمراض مثل وجع العظام سيحسن من حالتهم. توقعات علماء الفلك لبرج االحمل :

>مزيد من النجاحات والتقدمات التى سيحصدها هذا البرج فى هذه الفترة، والحياة العاطفية ستكون فى قمة تألقها وبريقها.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365