برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 27/4/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

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السرطان على الصعيد العاطفي:

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السرطان على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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التعاون مع عدد من الأصدقاء للخروج بشىء مبتكر ومميز، أفضل من العمل بمفردك دون أن تخرج بشىء يستحق المجهود الذى بذلته من أجله، تعامل مع الأفكار من منطلق فريق العمل، وابتعد عن أساليب العمل الفردى لأنها تحتاج إلى وقت وجهد ونتيجتها غير مضمونة، على عكس العمل الجماعى الذى يأتى بعدد من الأفكار المتنوعة التى تثرى الخبرة المهنية.الاعتياد على تواجد شخص بالقرب منك، وعدم القدرة على الاستغناء عنه هو أول إشارات الحب، أنت من الشخصيات التى تحاول ان تكذب مشاعرك دائماً، حتى تسيطر عليك ولا تستطيع ان تتغلب عليها، فى ذلك الوقت تنصاع ورائها وتذهب معها بكل عواطفك وتركيزك، ولا يمكن وقتها أن تنكرها أو تخفيها، فستجد منها أشياء كثيرة تفضحك، من أبرزها الغيرة.الاستجمام والابتعاد عن زحمة الأشخاص والعمل والأفكار وحده قادر على تغيير حالتك المزاجية إلى الأفضل، واستعادة قدرتك على الإبداع والخروج من نطاق الفكر الضيق، إلى آفاق جديدة تزيد من حماسك لتنفيذ عدد من القرارات التى تغير حياتك بشكل كامل.يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش فترة مميزة فى حياته يكستشف من خلالها قدرته على العمل فى فريق متكامل بعيداً عن شكل العمل والتنفيذ الفردى الذى اعتاد عليه منذ فترة كبيرة، والدخول فى قصة حب غير معلنة سيغير كثيراً من حياتك القادمة.