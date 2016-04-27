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حظك اليوم القوس ليوم الأربعاء 27/4/2016

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حظك اليوم القوس ليوم الأربعاء 27/4/2016 حظك اليوم القوس ليوم الأربعاء 27/4/2016

لبرج القوس :
>حظك لبرج القوس على الصعيد المهني:
>

للأسف بعض الأخبار غير السعيدة ستحيط بأبناء هذا البرج وستشعرهم بانها نهاية الحياة بالنسبة لحياتهم العملية، لذلك يجب أن يعودوا مرة أخرى ليثبتوا وجودهم ويبتعدوا تماماً عن اليأس .
>

حظك لبرج القوس على الصعيد العاطفي:
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الحب سيكون طوق النجاة بالنسبة لأبناء هذا البرج لذلك لا داعى للخوف بشأن الحياة العاطفية، فمهما حدث من ازمات ستكون مجرد مشاكل عابرة ستمر مرور الكرام.

حظك لبرج القوس على الصعيد الصحي:
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يجب أن يلتزموا بالتعليمات والإرشادات الطبية حتى لا يحولوا بعض المشاكل البسيطة التى يتعرضون لها إلى مشاكل عملاقة..

توقعات علماء الفلك لبرج االقوس :
>

للأسف بعض الأخبار غير السعيدة ستحيط بأبناء هذا البرج وستشعرهم بانها نهاية الحياة بالنسبة لحياتهم العملية، لذلك يجب أن يعودوا مرة أخرى ليثبتوا وجودهم ويبتعدوا تماماً عن اليأس.
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مصر 365

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