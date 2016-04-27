حظك اليوم القوس ليوم الأربعاء 27/4/2016

حظك اليوم لبرج القوس : للأسف بعض الأخبار غير السعيدة ستحيط بأبناء هذا البرج وستشعرهم بانها نهاية الحياة بالنسبة لحياتهم العملية، لذلك يجب أن يعودوا مرة أخرى ليثبتوا وجودهم ويبتعدوا تماماً عن اليأس .
>حظك لبرج القوس على الصعيد المهني:
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حظك لبرج القوس على الصعيد العاطفي: الحب سيكون طوق النجاة بالنسبة لأبناء هذا البرج لذلك لا داعى للخوف بشأن الحياة العاطفية، فمهما حدث من ازمات ستكون مجرد مشاكل عابرة ستمر مرور الكرام.
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حظك لبرج القوس على الصعيد الصحي:يجب أن يلتزموا بالتعليمات والإرشادات الطبية حتى لا يحولوا بعض المشاكل البسيطة التى يتعرضون لها إلى مشاكل عملاقة..
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توقعات علماء الفلك لبرج االقوس : للأسف بعض الأخبار غير السعيدة ستحيط بأبناء هذا البرج وستشعرهم بانها نهاية الحياة بالنسبة لحياتهم العملية، لذلك يجب أن يعودوا مرة أخرى ليثبتوا وجودهم ويبتعدوا تماماً عن اليأس.
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