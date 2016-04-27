حظك اليوم القوس ليوم الأربعاء 27/4/2016

حظك اليوم لبرج القوس :

>حظك لبرج القوس على الصعيد المهني:

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حظك لبرج القوس على الصعيد العاطفي:

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حظك لبرج القوس على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج االقوس :

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للأسف بعض الأخبار غير السعيدة ستحيط بأبناء هذا البرج وستشعرهم بانها نهاية الحياة بالنسبة لحياتهم العملية، لذلك يجب أن يعودوا مرة أخرى ليثبتوا وجودهم ويبتعدوا تماماً عن اليأس .الحب سيكون طوق النجاة بالنسبة لأبناء هذا البرج لذلك لا داعى للخوف بشأن الحياة العاطفية، فمهما حدث من ازمات ستكون مجرد مشاكل عابرة ستمر مرور الكرام.يجب أن يلتزموا بالتعليمات والإرشادات الطبية حتى لا يحولوا بعض المشاكل البسيطة التى يتعرضون لها إلى مشاكل عملاقة..للأسف بعض الأخبار غير السعيدة ستحيط بأبناء هذا البرج وستشعرهم بانها نهاية الحياة بالنسبة لحياتهم العملية، لذلك يجب أن يعودوا مرة أخرى ليثبتوا وجودهم ويبتعدوا تماماً عن اليأس.