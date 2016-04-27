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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 27/4/2016

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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 27/4/2016 حظك اليوم برج الثور الأربعاء 27/4/2016

برج الثور على الصعيد المهني:


>يوم مريح وجيد فى العمل ينتهى بانجاز الكثير من المسئوليات المكلف بها. من الأفضل أن تضع جدول زمنى لتحقيق الأهداف التى وضعتها للفترة القادمة حتى لا يمر الوقت دون أن تحقق ما تريد مما يجعلك تشعر بالاحباط.

على الصعيد العاطفي:


>أنت عند منعطف هام ومصيرى فى علاقتك مع شريك حياتك يجب أن تفكر جيدًا وتقيم العلاقة من جميع النواحى واذا كنت تشعر بالسعادة والراحة من الممكن أن تأخذ خطوات جدية لمزيد من الاستقرار.

برج الثور على الصعيد الصحي:


>قد تعانى من بعض الحساسية فى عينك عليك أن تحرص على ارتداء نظارة الشمس باستمرار هذه الأيام ولا تتعرض لآشعة الشمس على قدر الامكان. بعض التمارين التأملية لدقائق قد تساعدك على الهدوء والاسترخاء.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>تشعر بالحيره اليوم على الصعيد العاطفى ولا تستطيع أن تأخذ قرار حاسم يجب أن تتحلى بالشجاعة وتحاول الوصول إلى حلول جذرية لمستقبل العلاقة. لديك الكثير من الطموحات والأهداف لا تؤجلها أكثر من ذلك ابدء فى التنفيذ من اليوم.

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مصر 365

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