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برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 27/4/2016

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برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 27/4/2016 برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 27/4/2016
برج الميزان على الصعيد المهني: تشعر بالرغبة فى ترك عملك الحالى نتيجة كثرة المشاكل التى أصبحت تحيط بك، تعاملك بحرص مع زملاؤك فى عملك جعل البعض يشعر أن هذا ليس إلا ضعفًا، من الأفضل أن تفكر جيدًا فى كيفية إثبات ذاتك فى عملك بدلا من ترك العمل والبحث عن عمل جديد.

برج الميزان على الصعيد الصحى: ستحتاج إلى إجراء بعض التحاليل والفحوصات الطبية فى الفترة القادمة، لذلك كن حذرًا بشأن هذا الأمر، ربما تشعر ببعض الضغوطات التى قد تأثر على جهازك العصبى الفترة القادمة، لكن من الأفضل ألا تجعل هذه الضغوطات تؤثر على صحتك بالكامل، فربما يكلفك الأمر الكثير.

برج الميزان على الصعيد العاطفى: حب جديد يظهر فى الطريق الأيام المقبلة، كنت قد أظهرت إعجابك بصديق قديم لك، الآن الفرصة متاحة كى تُخلق علاقة عاطفية بينكما، الأمور ستتحسن كثيرًا الفترة القادمة وربما تنتهى هذه العلاقة بالزواج فى القريب العاجل، حاول أن تضع بعض المبادئ التى ستتعامل بها الفترة القادمة مع شريكك.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان: الاشتراك فى أحد الأندية الرياضية سيفيدك كثيرًا، لياقتك البدنية يجب أن تهتم بها هذه الأيام جيدًا، حاول ممارسة التمارين الرياضية، الحفاظ على علاقاتك الاجتماعية مع أقاربك وأصدقاؤك سيكون جيدًا بالنسبة لنفسيتك، إذا كانت لديك خصومة مع أحد من أصدقاؤك فمن الأفضل أن تزيل هذه العداوة.

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مصر 365

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