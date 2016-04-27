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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 27/4/2016

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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 27/4/2016 حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 27/4/2016

العقرب على الصعيد المهني:


>الاعتقاد إنك دائماً الأفضل والأذكى ولا ترتكب أى أخطاء، يزيد من ثقتك بنفسك لكنه يقلل من شكلك العام أمام المحيطين بك، خاصة الزملاء الأصغر سنناً الذين كانوا يعتبروك قدوة ومثل يحتذى به، لكن الغرور أول درجات الفشل والرجوع خطوات كثيرة إلى الخلف، حاول أن تصحح أوضعاك وتختار الطريق الصحيح وتبتعد عن الأساليب العملية التى تفرد فيها عضلاتك.

على الصعيد العاطفي:


>بالرغم من إنك من الشخصيات التى تكره الكذب والخيانة، إلا أن علاقتك بشريك حياتك تحتوى على عدد من الأكاذيب والأشياء التى تتعمد غخفائها، ممكن يجعلك دائماً تشعر بالارتباك أثناء التواجد معه، تحتاج إلى وقفة مع النفس فى الفترة القادمة حتى لا تجد نفسك وسط بحر من الأكاذيب والحقائق التى لا يعرفها أحد غيرك وتنهى علاقة الحب التى بحثت عنها كثيراً.

على الصعيد الصحى:


>التواجد فى الأماكن المزدحمة يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض عن طريق العدوى، تحتاج إلى تناول الأطعمة الغنية بفيامين سى لتقوية المناعة مثل الجوافة والبرتقال والفلفل الأخضر، بالإضافة إلى تناول ثمار الفراولة التى تساعد على تقوية مناعة الجسم كثيراً.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش فترة غير مستقرة فى حياته ويكتشف حقيقة كثير من الأشياء التى يقوم بها، ويجد نفسه فى مشكلات كثيرة بسبب الأكاذيب والغرور المسيطرين عليه، يحتاج إلى مصارحة النفس وتصحيح الأخطاء الماضية.

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مصر 365

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