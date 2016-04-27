حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 27/4/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

>يجب أن تغير من تفكيرك هذه الأيام ما وضعته من خطط يبدو أنها لا تجنى أى ثمار ولا تحقق النتائج المرجوة يجب أن تكون مرن فى التعامل مع الأمور وتغير سريعًا من فكرك. على الصعيد العاطفي:

>تعانى من بعض الضغوطات والفشل فى مجال العمل مما يجعلك كثير العصبية هذه الأيام فى علاقتك مع الشريك وسوف يتسبب ذلك فى مشاكل أنتم فى غنى عنها حاول أن تتمالك أعصابك حتى لا تخسر شخص يحبك بصدق. برج الأسد على الصعيد الصحي:

>قد تعانى من بعض المشاكل فى القولون بسبب التوتر الشديد ممارسة بعض الرياضات الخفيفة لبضع دقائق سوف تساعدك كثيرًا على الهدوء. ابتعد عن الأطعمة المقلية واحرص على الطعام الصحى هذه الأيام قدر الامكان. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>رغم كل ما تعانيه من مشاكل واحباط إلا أن روح التفاؤل والتحدى لا تغادرك عليك ألا تستسلم لأى شعور سلبى وأن تحافظ على تلك العزيمة وتضع خطة واضحة للأيام القادمة وجدول زمنى لتحقيقها بدءً من اليوم.

شبكةعيونالإخبارية

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