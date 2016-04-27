أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 27/4/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 27/4/2016 حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 27/4/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:


>يجب أن تغير من تفكيرك هذه الأيام ما وضعته من خطط يبدو أنها لا تجنى أى ثمار ولا تحقق النتائج المرجوة يجب أن تكون مرن فى التعامل مع الأمور وتغير سريعًا من فكرك.

على الصعيد العاطفي:


>تعانى من بعض الضغوطات والفشل فى مجال العمل مما يجعلك كثير العصبية هذه الأيام فى علاقتك مع الشريك وسوف يتسبب ذلك فى مشاكل أنتم فى غنى عنها حاول أن تتمالك أعصابك حتى لا تخسر شخص يحبك بصدق.

برج الأسد على الصعيد الصحي:


>قد تعانى من بعض المشاكل فى القولون بسبب التوتر الشديد ممارسة بعض الرياضات الخفيفة لبضع دقائق سوف تساعدك كثيرًا على الهدوء. ابتعد عن الأطعمة المقلية واحرص على الطعام الصحى هذه الأيام قدر الامكان.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>رغم كل ما تعانيه من مشاكل واحباط إلا أن روح التفاؤل والتحدى لا تغادرك عليك ألا تستسلم لأى شعور سلبى وأن تحافظ على تلك العزيمة وتضع خطة واضحة للأيام القادمة وجدول زمنى لتحقيقها بدءً من اليوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى