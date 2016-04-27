حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 27 أبريل 2016

حظك اليوم القوس ليوم الأربعاء 27/4/2016>حظك اليوم لبرج القوس :>حظك لبرج القوس على الصعيد المهني:>للأسف بعض الأخبار غير السعيدة ستحيط بأبناء هذا البرج وستشعرهم بانها نهاية الحياة بالنسبة لحياتهم العملية، لذلك يجب أن يعودوا مرة أخرى ليثبتوا وجودهم ويبتعدوا تماماً عن اليأس .>حظك لبرج القوس على الصعيد العاطفي:>الحب سيكون طوق النجاة بالنسبة لأبناء هذا البرج لذلك لا داعى للخوف بشأن الحياة العاطفية، فمهما حدث من ازمات ستكون مجرد مشاكل عابرة ستمر مرور الكرام.

حظك لبرج القوس على الصعيد الصحي:

>يجب أن يلتزموا بالتعليمات والإرشادات الطبية حتى لا يحولوا بعض المشاكل البسيطة التى يتعرضون لها إلى مشاكل عملاقة..

توقعات علماء الفلك لبرج االقوس :

>للأسف بعض الأخبار غير السعيدة ستحيط بأبناء هذا البرج وستشعرهم بانها نهاية الحياة بالنسبة لحياتهم العملية، لذلك يجب أن يعودوا مرة أخرى ليثبتوا وجودهم ويبتعدوا تماماً عن اليأس.

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 27/4/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

>يجب أن تغير من تفكيرك هذه الأيام ما وضعته من خطط يبدو أنها لا تجنى أى ثمار ولا تحقق النتائج المرجوة يجب أن تكون مرن فى التعامل مع الأمور وتغير سريعًا من فكرك.

>على الصعيد العاطفي:

>تعانى من بعض الضغوطات والفشل فى مجال العمل مما يجعلك كثير العصبية هذه الأيام فى علاقتك مع الشريك وسوف يتسبب ذلك فى مشاكل أنتم فى غنى عنها حاول أن تتمالك أعصابك حتى لا تخسر شخص يحبك بصدق.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

>قد تعانى من بعض المشاكل فى القولون بسبب التوتر الشديد ممارسة بعض الرياضات الخفيفة لبضع دقائق سوف تساعدك كثيرًا على الهدوء. ابتعد عن الأطعمة المقلية واحرص على الطعام الصحى هذه الأيام قدر الامكان.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>رغم كل ما تعانيه من مشاكل واحباط إلا أن روح التفاؤل والتحدى لا تغادرك عليك ألا تستسلم لأى شعور سلبى وأن تحافظ على تلك العزيمة وتضع خطة واضحة للأيام القادمة وجدول زمنى لتحقيقها بدءً من اليوم.

حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 27/4/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:

>على الرغم من أنك تدقق فى عملك بشكل منهجى إلاإنك تحصد نتائج أخطاء متراكمة من شخص آخر وتتحمل أنت مسؤوليتها لكن لا تجعل هذا يدفعك للارتباك وارتكاب الأخطاء.

>على الصعيد العاطفي:

>قد تضطر لاتخاذ بعض القرارات الصعبة فى ما يتعلق بحياتك العاطفية، ورغم أنك لا تشعر بأهمية ذلك إلا أن هذا هو أفضل وقت للقيام بذلك فقط لا تسمح للتجارب السابقة أن تؤثر على قرارك وعلى ثقتك.

>برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>ممارسة التمارين الرياضية هى كل ما ينقصك لتتمتع بصحة جيدة، خاصة أن عقلك فى حالة تأهب ونشاط كبيرين، ولكن كن حذرا اثناء ممارستك الأنشطة اليومية فقد تواجه حوادث غير متوقعة لكنها على كل حال ستكون طفيفة.

>توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>ستشعر بالثقة بشأن توسيع آفاقك وعلاقاتك وعلى الرغم من أن عائلتك قد تشعر بالسخط إزاء هذا الموضوع إلا أنك تتجاهل ذلك وتواصل فى طريقك.

>حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 27/4/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:

>تشعر بالملل من العمل فى المكتب خاصة أن الأضواء تنسحب عنك اليوم فحاول أن تمنح نفسك بعض الاهتمام ولا تجعل ذلك يزعزع ثقتك بنفسك، وتأكد من أن هذا مجرد مرحلة عابرة وكن لطيفًا ومتواضعًا مع الآخرين.

>على الصعيد العاطفي:

>يروق لك شخص يتمتع بروح الدعابة والسخرية ويجذبك إلى سحره الخاص، وهذا شعور جيد لم تجربه منذ زمن فحاول ألا تضيع هذه الفرصة من بين يديك.

>برج الحوت على الصعيد الصحي:

>جهازك الهضمى يحتاج للكثير من الرعاية والاهتمام منك فحاول أن تتجنب الأكلات التى قد تسبب لك مشاكل فى الجهاز الهضمى ومارس الرياضة بشكل معتدل.

>توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>الصدق هو شعار اليوم، واليوم أيضًا مثالى جدًا للتركيز على التفاصيل والمهام الدقيقة التى تجنبتها طويلاً وتجاهل المهام الروتينية المملة.

برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 27/4/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني: فرصة عمل بالخارج تعرض عليك الأيام المقبلة، سترحب بهذه الفكرة كثيرًا الفترة القادمة بل وأنك ستترك عملك من أجل هذه الفرصة، العائد المادى القليل الذى تأخذه فى عملك شهريًا شجعك أكثر على قبول فرصة العمل بالخارج، ربما تشعر بالضيق لخوفك من الغربة لكنك ستتعود.

>برج الجدى على الصعيد الصحى: لم تستطع التنفس جيدًا من الأيام القليلة الماضية نتيجة الطقس السئ والأتربة التى أصبحت تملأ الجو، حاول أن تستخدم البخاخ بصفة مستمرة الفترة القادمة حتى لا يتطور الأمر إلى حالة إعياء شديدة تؤثر على جسدك بأكمله، من الممكن أن تساهم الرياضة فى تحسن نفسك كثيرًا.

>برج الجدى على الصعيد العاطفى: تشعر بالرغبة فى ترك شريكك وإنهاء العلاقة نتيجة ما تشعر به من كبت فى حياتك العملية والاجتماعية، ربما تنتهى العلاقة الأيام المقبلة لكنها سرعان ما تعود لما كانت عليه وربما أفضل، حاول أن لا تجعل البعض يتدخل فى المشاكل بينكما، فربما يزيد من الأمور حدة.

>توقعات علماء الفلك لبرج الجدى: الوقت مناسب الأن لقضاء فترة طويلة فى احدى المنتزهات فأنت تحتاج بشكل كبير إلى تغيير أجواء العمل التى باتت تشعرك وكأنك مجرد ترس فى آلة كبيرة، لا تجعل الآخرين يأخذون عنك انطباع غير جيد، فربما يكلفك الأمر الكثير فى حياتك على كافة الأصعدة.

>حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 27/4/2016

>الدلو على الصعيد المهني:

>التعبير عن الأفكار بشىء من التعالى والتكبر فى ظل وجود زملاء جدد، لا يعتبر من الأخلاق الحميدة فى نطاق العمل، ولن تجد فائدة من عرض خبراتك وإثبات قدرتك على تنفيذ مهام تبدو بسيطة بالنسبة لك، لكنها تصعب على أصحاب الخبرات الجديدة، تقديم العون والمساندة للمحيطين بك، يزيد من اعتماد الأشخاص عليك فى مهام مهنية كثيرة ترثى من خلالها شيم القادة.

>على الصعيد العاطفي:

>التأكيد دائماً على صحة أرائك فقط دون استماع آراء الآخرين ومعرفة حدودها ومدى صحتها تفقدك كثيراً من هيبتك وتقدير المحيطين لك، حاول أن تقلل من حدة التوترات القائمة بينك وبين الأصدقاء، حتى لا تخسر علاقتك بهم بسبب أخطاء تعد جزءاً من طبيعتك الشخصية التى تحتاج إلى تقويم فى عدد من جوانبها، حتى تظهر صفاتك الحسنة.

>برج الدلو على الصعيد الصحي:

>التواصل مع الطبيب لحل المشكلات الصحية من أكثر الأشياء الصحيحة التى تحرص على متابعتها باستمرار، لكن تنفيذ تعليمات الطبيب يتطلب منك الكثير من الجهد والعناء خاصة فى الناحية الغذائية، أنت من الشخصيات التى تفضل تناول الوجبات الدسمة، لكن إرادتك ستساعدك على استعادة عافيتك سريعاً.

>توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش فترة هامة فى حياته يتوصل فيها إلى عدد من العيوب التى يجب ان يتداركها سريعاً فى محيط العمل، بالإضافة إلى الوصول إلى حلول جذرية فى حياته الاجتماعية تجعله يقف على حدود علاقته بالآخرين.

برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 27/4/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:

>التعاون مع عدد من الأصدقاء للخروج بشىء مبتكر ومميز، أفضل من العمل بمفردك دون أن تخرج بشىء يستحق المجهود الذى بذلته من أجله، تعامل مع الأفكار من منطلق فريق العمل، وابتعد عن أساليب العمل الفردى لأنها تحتاج إلى وقت وجهد ونتيجتها غير مضمونة، على عكس العمل الجماعى الذى يأتى بعدد من الأفكار المتنوعة التى تثرى الخبرة المهنية.

>السرطان على الصعيد العاطفي:

>الاعتياد على تواجد شخص بالقرب منك، وعدم القدرة على الاستغناء عنه هو أول إشارات الحب، أنت من الشخصيات التى تحاول ان تكذب مشاعرك دائماً، حتى تسيطر عليك ولا تستطيع ان تتغلب عليها، فى ذلك الوقت تنصاع ورائها وتذهب معها بكل عواطفك وتركيزك، ولا يمكن وقتها أن تنكرها أو تخفيها، فستجد منها أشياء كثيرة تفضحك، من أبرزها الغيرة.

>السرطان على الصعيد الصحى:

>الاستجمام والابتعاد عن زحمة الأشخاص والعمل والأفكار وحده قادر على تغيير حالتك المزاجية إلى الأفضل، واستعادة قدرتك على الإبداع والخروج من نطاق الفكر الضيق، إلى آفاق جديدة تزيد من حماسك لتنفيذ عدد من القرارات التى تغير حياتك بشكل كامل.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش فترة مميزة فى حياته يكستشف من خلالها قدرته على العمل فى فريق متكامل بعيداً عن شكل العمل والتنفيذ الفردى الذى اعتاد عليه منذ فترة كبيرة، والدخول فى قصة حب غير معلنة سيغير كثيراً من حياتك القادمة

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 27/4/2016

>العقرب على الصعيد المهني:

>الاعتقاد إنك دائماً الأفضل والأذكى ولا ترتكب أى أخطاء، يزيد من ثقتك بنفسك لكنه يقلل من شكلك العام أمام المحيطين بك، خاصة الزملاء الأصغر سنناً الذين كانوا يعتبروك قدوة ومثل يحتذى به، لكن الغرور أول درجات الفشل والرجوع خطوات كثيرة إلى الخلف، حاول أن تصحح أوضعاك وتختار الطريق الصحيح وتبتعد عن الأساليب العملية التى تفرد فيها عضلاتك

>على الصعيد العاطفي:

>بالرغم من إنك من الشخصيات التى تكره الكذب والخيانة، إلا أن علاقتك بشريك حياتك تحتوى على عدد من الأكاذيب والأشياء التى تتعمد غخفائها، ممكن يجعلك دائماً تشعر بالارتباك أثناء التواجد معه، تحتاج إلى وقفة مع النفس فى الفترة القادمة حتى لا تجد نفسك وسط بحر من الأكاذيب والحقائق التى لا يعرفها أحد غيرك وتنهى علاقة الحب التى بحثت عنها كثيراً.

>برج العقرب على الصعيد الصحى:

>التواجد فى الأماكن المزدحمة يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض عن طريق العدوى، تحتاج إلى تناول الأطعمة الغنية بفيامين سى لتقوية المناعة مثل الجوافة والبرتقال والفلفل الأخضر، بالإضافة إلى تناول ثمار الفراولة التى تساعد على تقوية مناعة الجسم كثيراً.

>توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش فترة غير مستقرة فى حياته ويكتشف حقيقة كثير من الأشياء التى يقوم بها، ويجد نفسه فى مشكلات كثيرة بسبب الأكاذيب والغرور المسيطرين عليه، يحتاج إلى مصارحة النفس وتصحيح الأخطاء الماضية.

برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 27/4/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني: تشعر بالرغبة فى ترك عملك الحالى نتيجة كثرة المشاكل التى أصبحت تحيط بك، تعاملك بحرص مع زملاؤك فى عملك جعل البعض يشعر أن هذا ليس إلا ضعفًا، من الأفضل أن تفكر جيدًا فى كيفية إثبات ذاتك فى عملك بدلا من ترك العمل والبحث عن عمل جديد.

>برج الميزان على الصعيد الصحى: ستحتاج إلى إجراء بعض التحاليل والفحوصات الطبية فى الفترة القادمة، لذلك كن حذرًا بشأن هذا الأمر، ربما تشعر ببعض الضغوطات التى قد تأثر على جهازك العصبى الفترة القادمة، لكن من الأفضل ألا تجعل هذه الضغوطات تؤثر على صحتك بالكامل، فربما يكلفك الأمر الكثير.

>برج الميزان على الصعيد العاطفى: حب جديد يظهر فى الطريق الأيام المقبلة، كنت قد أظهرت إعجابك بصديق قديم لك، الآن الفرصة متاحة كى تُخلق علاقة عاطفية بينكما، الأمور ستتحسن كثيرًا الفترة القادمة وربما تنتهى هذه العلاقة بالزواج فى القريب العاجل، حاول أن تضع بعض المبادئ التى ستتعامل بها الفترة القادمة مع شريكك.

>توقعات علماء الفلك لبرج الميزان: الاشتراك فى أحد الأندية الرياضية سيفيدك كثيرًا، لياقتك البدنية يجب أن تهتم بها هذه الأيام جيدًا، حاول ممارسة التمارين الرياضية، الحفاظ على علاقاتك الاجتماعية مع أقاربك وأصدقاؤك سيكون جيدًا بالنسبة لنفسيتك، إذا كانت لديك خصومة مع أحد من أصدقاؤك فمن الأفضل أن تزيل هذه العداوة.

حظك اليوم برج الثور الأربعاء 27/4/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:

>يوم مريح وجيد فى العمل ينتهى بانجاز الكثير من المسئوليات المكلف بها. من الأفضل أن تضع جدول زمنى لتحقيق الأهداف التى وضعتها للفترة القادمة حتى لا يمر الوقت دون أن تحقق ما تريد مما يجعلك تشعر بالاحباط.

على الصعيد العاطفي:

>أنت عند منعطف هام ومصيرى فى علاقتك مع شريك حياتك يجب أن تفكر جيدًا وتقيم العلاقة من جميع النواحى واذا كنت تشعر بالسعادة والراحة من الممكن أن تأخذ خطوات جدية لمزيد من الاستقرار.

>برج الثور على الصعيد الصحي:

>قد تعانى من بعض الحساسية فى عينك عليك أن تحرص على ارتداء نظارة الشمس باستمرار هذه الأيام ولا تتعرض لآشعة الشمس على قدر الامكان. بعض التمارين التأملية لدقائق قد تساعدك على الهدوء والاسترخاء

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>تشعر بالحيره اليوم على الصعيد العاطفى ولا تستطيع أن تأخذ قرار حاسم يجب أن تتحلى بالشجاعة وتحاول الوصول إلى حلول جذرية لمستقبل العلاقة. لديك الكثير من الطموحات والأهداف لا تؤجلها أكثر من ذلك ابدء فى التنفيذ من اليوم.

حظك اليوم الحمل ليوم الأربعاء 27/4/2016

>حظك اليوم لبرج الحمل :

>حظك لبرج الحمل على الصعيد المهني:

>مزيد من النجاحات سيحققها هذا البرج وسيحصد نتاج كفاحه ومجهوداته طوال الفترات السابقة، لذلك يجب ان يكونوا حذرين على اتمام هذه الفرص التى ستتاح لهم على مستوى العمل على أكمل وجه، ويبتعدوا تماماً عن كلام الأخرين الذى يقلل من عزيمتهم؟

حظك لبرج الحمل على الصعيد العاطفي:

>الحياة العاطفية بالنسبة لهذا البرج ستكون مثالية فى هذه الأيام، فعلى الرغم من خجله وثباته وعدم قدراته على التصريح بمشاعره الكاملة، إلا أنه سيتغير تغير شامل فى تلك الفترة، لذلك لا داعى للضغط من قبل شريك حياته.

حظك لبرج الحمل على الصعيد الصحي:

الالتزام بتعليمات الطبيب وعد الاستهانة ببعض الأمراض مثل وجع العظام سيحسن من حالتهم.

>توقعات علماء الفلك لبرج االحمل :

>مزيد من النجاحات والتقدمات التى سيحصدها هذا البرج فى هذه الفترة، والحياة العاطفية ستكون فى قمة تألقها وبريقها.

حظك اليوم العذراء ليوم الأربعاء 27/4/2016

>حظك اليوم لبرج العذراء :

>حظك لبرج العذراء على الصعيد المهني:

>هذا البرج عقلانى بعض الشىء ويحسب الأمور من منطلق المنطق ولا يترك للعاطفة مجال فى حياته، وهذه الصفات ستجعله من أهم الأبراج المتميزة على مستوى العمل فى هذه الفترة، لذلك يجب أن يتقن التعامل مع رؤسائه فى العمل.

حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفي:

>هذه العملية المفرطة واهتمامه بالعمل سيؤثر كثيراً على حياته العاطفية وسيفقده رونقها، وسيضعه فى الكثير من المشاكل مع شركاء حياته، لذلك يجب ان يغيروا من هذا الطبع الحاد حتى يعيشوا حياة عاطفية وعملية ناجحة.

حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحي:

سيشعر أبناء هذا البرج بحالة صحية جيدة، وتتحسن حالتهم النفسية بشكل عام وفقاً لتحسن أدائهم فى العمل.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :

>مزيد من النجاحات التى سيحققونها على مستوى الحياة العملية، لكن بعض المشاكل ستتخلل حياتهم العاطفية، لذلك يجب ان يحسنوا التصرف مع شركاء حياتهم.