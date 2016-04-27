ولي العهد يوجه مركز المعلومات الوطني بإيجاد حلول لتوثيق ملكية أرقام الجوال

الرياض - واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية بالعمل على إيجاد آليات لتمكين المواطنين والمقيمين من توثيق ملكيتهم لأرقام الجوال دون الحاجة لزيارة مكاتب شركات الاتصالات. وأوضح مدير عام مركز المعلومات الوطني الدكتور طارق الشدي أن العمل جارٍ لتمكين المواطنين والمقيمين المسجلين في نظام "أبشر"، من تأكيد ملكيتهم لأرقام الجوال، حيث سيمكن "أبشر" عملاءه من إتمام عملية التسجيل في أي مكان وزمان، ودون الحاجة لزيارة مكاتب شركات الاتصالات إلا لحالات الضرورة القصوى، كما أكد أن "أبشر" سيمكن تأكيد الأرقام لعملائه من ذوي الحالات الخاصة التي تحول دون قراءة بصماتهم لأي سبب من الأسباب.

وأضاف الشدي أن مركز المعلومات الوطني يعمل بشكل دؤوب ليتم إطلاق الخدمة خلال شهر بإذن الله.